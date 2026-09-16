Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia: "Siempre vamos por más"

"Tenemos otros títulos en disputa como la Supercopa, la tabla Anual, y el torneo Clausura. Tenemos mucha ambición y argumentos futbolísticos para poder ganar algo este año, siempre vamos por más", arrancó diciendo el máximo dirigente azul en una jugosa entrevista.

El titular de Independiente Rivadavia, se refirió al buen trabajo que está haciendo el club en los últimos dos años. "Es muy difícil armar un plantel, como sucedió el año pasado y este año. Es complicado conseguir los jugadores adecuados y que tengan un entendimiento con el cuerpo técnico, pero los dirigentes también hicimos nuestro trabajo. Lo que se logró en el 2025 y se repitió este año lo vamos a tener que empezar a armar nuevamente el año que viene, muchos jugadores seguramente a fin de año van a salir, el club necesita que salgan y para ellos es importante crecer. Habíamos dicho a principio de año, que el mejor refuerzo era que se quedaran todos, pero seguramente tiene que haber un recambio y un cambio de aire para todos".