Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia: "Siempre vamos por más"

Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia, habló con Radio Nihuil en la previa del partido con Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El titular de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló antes del partido que afrontó la Lepra ante Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia, habló con Radio Nihuil en la previa del partido con Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
"Tenemos otros títulos en disputa como la Supercopa, la tabla Anual, y el torneo Clausura. Tenemos mucha ambición y argumentos futbolísticos para poder ganar algo este año, siempre vamos por más", arrancó diciendo el máximo dirigente azul en una jugosa entrevista.
El titular de Independiente Rivadavia, se refirió al buen trabajo que está haciendo el club en los últimos dos años. "Es muy difícil armar un plantel, como sucedió el año pasado y este año. Es complicado conseguir los jugadores adecuados y que tengan un entendimiento con el cuerpo técnico, pero los dirigentes también hicimos nuestro trabajo. Lo que se logró en el 2025 y se repitió este año lo vamos a tener que empezar a armar nuevamente el año que viene, muchos jugadores seguramente a fin de año van a salir, el club necesita que salgan y para ellos es importante crecer. Habíamos dicho a principio de año, que el mejor refuerzo era que se quedaran todos, pero seguramente tiene que haber un recambio y un cambio de aire para todos".
Vila se refirió al plantel y la relación entre los jugadores y la dirigencia: "Tenemos muy buena relación, todos miramos el progreso del club. Cuando se dio la chance para que se fuera Alex (Arce) a Liga de Quito no le cortamos la carrera, ahora volvió, tuvo ofertas y decidió quedarse. Este grupo es muy unido y está para grandes cosas"
"Estaba mirando la tabla anual en la que vamos punteros hace 19 fechas. No ha sido un accidente, no es casualidad lo que le pasa a Independiente Rivadavia y es gracias a un trabajo de todos, incluso de los hinchas que tienen un gran comportamiento. Hoy todos nos miran como un rival de peso, por todo lo que venimos haciendo. Independiente Rivadavia es un club que está en crecimiento, por las obras que estamos haciendo y por los logros deportivos", cerró Daniel Vila.