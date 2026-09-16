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Lo que se le viene a Independiente Rivadavia: pelea por la Anual, Supercopa y Torneo Clausura

Tras quedar fuera de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia va por los tres frentes que le quedan en la temporada 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y una exigente recta final de la temporada.

Independiente Rivadavia y una exigente recta final de la temporada.

Independiente Rivadavia no pudo sostener el resultado y quedó eliminado, por penales, de la Copa Argentina. Sin tiempo para lamentos, el equipo comandado por Alfredo Berti apunta con todos sus cañones a los objetivos que le quedan en el horizonte: la Tabla Anual, la Supercopa Argentina y el Torneo Clausura.

El primero de los compromisos será el próximo lunes. En el marco de la décima fecha de la Zona B, la Lepra visitará a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia. Allí, el Azul buscará mantener el liderazgo de la acumulada.

De la mano de Alfredo Berti, Independiente Rivadavia pelea en tres frentes.

De la mano de Alfredo Berti, Independiente Rivadavia pelea en tres frentes.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia en la temporada

Independiente Rivadavia deberá rápidamente levantarse para seguir peleando por una nueva estrella. Sin tiempo para lamentos, la Lepra deberá dar vuelta la página y pensar en lo que será su visita a Barracas Central el próximo lunes.

El equipo de Alfredo Berti sigue en la pelea por la Tabla Anual, la cual lidera con 48 puntos. Segundo aparece Argentinos Juniors (47), tercero Vélez (45) y en el cuarto lugar Boca (44). Un poco más atrás están Rosario Central (43), River y Gimnasia y Esgrima La Plata (42).

En la Zona B del Torneo Clausura está quinto con 14 puntos. Por encima suyo figuran el Bicho (18), Sarmiento (16), el Lobo Platense (16) y el Canalla (15). Por el momento, ocupa puestos de clasificación a los playoffs.

Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 48 puntos.

Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 48 puntos.

Pero esto no es todo, ya que Independiente Rivadavia se encuentra a tan solo 90 minutos de poder sumar su segunda estrella. El 11 de noviembre en Córdoba (esta fecha podría modificarse), enfrentará a Estudiantes La Plata en el marco de la Supercopa Argentina.

Los próximos partidos de Independiente Rivadavia

  • Fecha 10 vs Barracas Central (V)
  • Fecha 11 vs Gimnasia y Esgrima LP (L)
  • Fecha 12 vs Rosario Central (V)
  • Fecha 13 vs Tigre (L)
  • Fecha 14 vs Argentinos Juniors (V)
  • Fecha 15 vs Banfield (L)
  • Fecha 16 vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V)
  • Supercopa Argentina vs Estudiantes LP

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