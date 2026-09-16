Lo que se le viene a Independiente Rivadavia: pelea por la Anual, Supercopa y Torneo Clausura

El equipo de Alfredo Berti sigue en la pelea por la Tabla Anual, la cual lidera con 48 puntos. Segundo aparece Argentinos Juniors (47), tercero Vélez (45) y en el cuarto lugar Boca (44). Un poco más atrás están Rosario Central (43), River y Gimnasia y Esgrima La Plata (42).

En la Zona B del Torneo Clausura está quinto con 14 puntos. Por encima suyo figuran el Bicho (18), Sarmiento (16), el Lobo Platense (16) y el Canalla (15). Por el momento, ocupa puestos de clasificación a los playoffs.

Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 48 puntos.

Pero esto no es todo, ya que Independiente Rivadavia se encuentra a tan solo 90 minutos de poder sumar su segunda estrella. El 11 de noviembre en Córdoba (esta fecha podría modificarse), enfrentará a Estudiantes La Plata en el marco de la Supercopa Argentina.

Los próximos partidos de Independiente Rivadavia