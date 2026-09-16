Un policía atropelló a un ciclista no lo asistió y huyó

Y agregó: “Me estoy corriendo para ponerme a un costado y viene de atrás, me embiste y me tira. Fue a tirarme y abandonarme”.

Cristian había salido a entrenar junto a un grupo de amigos, como lo hace habitualmente. Según contó, sus compañeros empezaron a grabar la situación con sus celulares para registrar el hecho.

Tal como se ve en las imágenes, el golpe provocó que Cristian cayera al pasto en el costado de la banquina. “Me caí, quedé ahí tirado y no entendía nada. Estaba desorientado. Me dolía la cabeza, el cuello, todo”, recordó sobre ese momento.

El ciclista aseguró que sufrió golpes en distintas partes del cuerpo. “Estoy dolorido, con la rodilla toda golpeada, el hombro y el codo todo golpeado. Me dijeron que tengo un esguince”, detalló.

Además, sostuvo que no había tenido ninguna discusión ni un incidente previo con el motociclista que pudiera explicar lo ocurrido. “Yo voy adelante, él viene de atrás y me tira. Viene directamente a tirarme”, afirmó.

De acuerdo con su relato, el mismo efectivo habría realizado maniobras similares con otros integrantes del grupo, aunque ellos lograron esquivarlo.

Después del episodio, Cristian realizó una denuncia. El abogado que lo representa, Nicolás Romano, difundió las imágenes en sus redes sociales y cuestionó que se responsabilice al grupo por circular en bicicleta por ese lugar.

En ese sentido, indicó que la normativa permite la circulación de ciclistas por rutas convencionales y establece restricciones para autopistas y semiautopistas.

Cristian manifestó que el policía ya fue identificado, aunque no reveló su nombre. Ahora, la Justicia deberá determinar cómo ocurrió el hecho y definir si corresponde atribuirle alguna responsabilidad al efectivo.

Fuente: tn.com.ar