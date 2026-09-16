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Europa League: Facundo Medina hizo uno de los goles y el Bayer Leverkusen debutó ganando

Facundo Medina, uno de los convocados por Lionel Scaloni, marcó en la victoria del Bayer Leverkusen por la primera fecha de la Europa League

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Medina se estrenó como goleador en el Bayer.

Medina se estrenó como goleador en el Bayer.

Facundo Medina, uno de los convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, marcó uno de los goles de la victoria del Bayer Leverkusen en la primera fecha de la Europa League.

Medina aseguró el buen debut del Bayer Leverkusen en la Europa League.

Medina aseguró el buen debut del Bayer Leverkusen en la Europa League.

El defensor marcó el segundo tanto en el triunfo por 2 a 0 ante el NK Celje de Eslovenia, en Alemania, donde Svit Seslar abrió el marcador con un tanto en contra de su valla.

Medina fue titular y Equi Fernández ingresó durante el complemento en el conjunto local que fue uno de los 7 equipos que arrancaron con el pie derecho la competencia en la jornada de este miércoles.

Triunfos del Benfica y el Lyon

Benfica, con Gianluca Prestianni, y Lyon, con Nicolás Tagliafico, consiguieron sendas victorias como visitantes ante Milan y Anderlecht, respectivamente.

En Italia, Prestianni ingresó en la segunda parte y Benfica ganó 2 a 0 con tantos del belga Dodi Lukebakio y el polaco Jakub Kaminski.

En Bélgica, Tagliafico jugó todo el segundo tiempo y Lyon se impuso 2 a 1 con goles del danés Noah Nartey y el japonés Keito Nakamura. El descuento del Anderlecht lo hizo el serbio Mihajlo Cvetkovic.

Otros resultados de la jornada

  • Omonia 1-Celta 0
  • Ararat 1-Sparta Praga 4
  • Olympiacos 2 - Jagiellonia Biaystok 1
  • Sunderland 1 - AZ 0
  • Sturm 0 - Rennes 0
  • Beer Sheva 0 - Dynamo Zagreb 0

Este jueves juegan: OFI Creta vs. Hoffenheim; Besiktas vs. Olympique de Marsella; Celtic vs. Ferencváros, Real Sociedad vs Bournemouth; Lillestrom vs Torreense, Viktoria Plzen vs. Union St Gilloise y Crystal Palace vs. Lech Poznan

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