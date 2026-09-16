Europa League: Facundo Medina hizo uno de los goles y el Bayer Leverkusen debutó ganando

Medina aseguró el buen debut del Bayer Leverkusen en la Europa League.

El defensor marcó el segundo tanto en el triunfo por 2 a 0 ante el NK Celje de Eslovenia, en Alemania, donde Svit Seslar abrió el marcador con un tanto en contra de su valla.

Medina fue titular y Equi Fernández ingresó durante el complemento en el conjunto local que fue uno de los 7 equipos que arrancaron con el pie derecho la competencia en la jornada de este miércoles.