Traen desde China 5 trenes para país de América del Sur: 600 pasajeros a 140 kilómetros

En los últimos años, China amplió su presencia en América del Sur no solo a través de inversiones financieras, sino también mediante la participación en grandes proyectos de infraestructura. Uno de los ejemplos más recientes está en Chile, donde 5 trenes eléctricos chinos se incorporaron al servicio ferroviario Limache-Puerto, en Valparaíso.
Chile incorporó los trenes eléctricos fabricados por CRRC-Sifang, destinados a reforzar este corredor ferroviario operado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). La incorporación forma parte del proceso de modernización del sistema y busca responder al crecimiento sostenido de la cantidad de pasajeros.
China pone en marcha 5 trenes que viajan a 140 km/h en América del Sur
Los cinco trenes representaron una inversión de US$32 millones, según la actualización oficial de agosto de 2026. El primero comenzó a operar en abril, mientras que los dos últimos estaban previstos para incorporarse durante septiembre. El servicio Limache-Puerto es uno de los principales corredores ferroviarios de la Región de Valparaíso y transporta aproximadamente 100.000 pasajeros por día.
La presencia china en el sistema ferroviario chileno no se limita a la fabricación de material rodante. El país asiático también participa en proyectos de infraestructura ferroviaria de mayor escala. Uno de ellos es el futuro trayecto Santiago-Batuco, que conectará la zona norte de la capital chilena mediante un nuevo servicio de trenes eléctricos. Para este proyecto, EFE firmó un contrato con el consorcio Constructora Gran Andes SpA, integrado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y sus filiales, para ejecutar las obras civiles y ferroviarias del trazado.
Cómo son los trenes fabricados en China
Los nuevos trenes de China corresponden al modelo SFE, tienen tres coches y una longitud total de 77 metros. Cada formación puede transportar aproximadamente 660 pasajeros y alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.
Las unidades están equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistemas de información a bordo y elementos de accesibilidad universal. Antes de comenzar a prestar servicio, fueron sometidas a pruebas estáticas y dinámicas, además de un proceso de rodaje de aproximadamente 2.000 kilómetros.
La puesta en funcionamiento en este país de América del Sur también requirió la instalación y verificación de los sistemas de señalización y seguridad ferroviaria para garantizar su integración con la infraestructura existente.
Cuando los cinco trenes estén completamente incorporados, EFE estima que la capacidad del corredor Limache-Puerto aumentará un 20% durante las horas punta.
En pocas palabras
- China: Siete trenes eléctricos fabricados en ese país asiático ya circulan en la línea Limache-Puerto en Chile.
- Inversión: La incorporación de estas unidades implicó un desembolso de US$32 millones para la modernización del servicio.
- Capacidad: Se espera un aumento del 20% en la capacidad de transporte en horas pico al completar la integración de las formaciones.