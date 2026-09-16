Traen desde China 5 trenes para país de América del Sur: 600 pasajeros a 140 kilómetros

La presencia china en el sistema ferroviario chileno no se limita a la fabricación de material rodante. El país asiático también participa en proyectos de infraestructura ferroviaria de mayor escala. Uno de ellos es el futuro trayecto Santiago-Batuco, que conectará la zona norte de la capital chilena mediante un nuevo servicio de trenes eléctricos. Para este proyecto, EFE firmó un contrato con el consorcio Constructora Gran Andes SpA, integrado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y sus filiales, para ejecutar las obras civiles y ferroviarias del trazado.

Cómo son los trenes fabricados en China

Los nuevos trenes de China corresponden al modelo SFE, tienen tres coches y una longitud total de 77 metros. Cada formación puede transportar aproximadamente 660 pasajeros y alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.

Las unidades están equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistemas de información a bordo y elementos de accesibilidad universal. Antes de comenzar a prestar servicio, fueron sometidas a pruebas estáticas y dinámicas, además de un proceso de rodaje de aproximadamente 2.000 kilómetros.

La puesta en funcionamiento en este país de América del Sur también requirió la instalación y verificación de los sistemas de señalización y seguridad ferroviaria para garantizar su integración con la infraestructura existente.

Cuando los cinco trenes estén completamente incorporados, EFE estima que la capacidad del corredor Limache-Puerto aumentará un 20% durante las horas punta.