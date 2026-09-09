Banfield eliminó a Riestra y está en semifinales de la Copa Argentina: espera por Boca o Racing

El estadio Estadio Alfredo Martín Beranger, la casa de Temperley, fue escenario del primero de los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina. Allí, luego de una extensa tanda de penales, Banfield eliminó a Deportivo Riestra y se metió entre los cuatro mejores equipos de la competencia.
Ángel Stringa abrió el marcador para el Malevo sobre el cierre de la primera etapa y Tomas Adoryan igualó las acciones para el Taladro, en el arranque del complemento. Ruso Rodríguez fue el héroe en la tanda al atajar el último disparo de la serie a Carlos Quintana.
Banfield pasó a semis y espera por el ganador de Boca-Racing
En un disputado cruce de cuartos de final de la Copa Argentina, Deportivo Riestra pegó primero sobre el final de la primera mitad. A los 45 minutos, Angel Stringa aprovechó una asistencia de Antony Alonso para vencer poner al Malevo en ventaja. Antes del descanso, el arquero Marino Arzamendia protagonizó una gran atajada ante un remate de Lautaro Gómez que evitó el empate.
En el complemento, Banfield reaccionó rápidamente e igualó el marcador a los cinco minutos gracias a una buena definición de Tomás Adoryan. El Taladro buscó dar vuelta el resultado mediante un remate de Ignacio Abraham que Marino Arzamendia volvió a desviar al córner, mientras que el Ruso Rodríguez respondió del otro lado neutralizando un peligroso disparo de Tomás González.
Con el pitazo final, y el 1-1 en el marcador, la clasificación se definió desde el punto penal. Ambos equipos mostraron una notable efectividad en los primeros lanzamientos de una serie extensa, manteniendo la paridad constante hasta alcanzar el dramático 6-6 parcial.
En la definición, Brandon Oviedo adelantó a Banfield para poner el 7-6. En el tiro decisivo, el Ruso Rodríguez se vistió de héroe al atajarle el penal a Carlos Quintana, sellando el pase del Taladro a las semifinales, donde aguarda por el vencedor entre Racing y Boca.
En pocas palabras
- Banfield avanza a semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Deportivo Riestra en penales.
- El partido, disputado en el Estadio Alfredo Martín Beranger, finalizó 1-1 en tiempo regular.
- El Taladro espera ahora por el ganador del duelo entre Boca Juniors y Racing Club.