Banfield eliminó a Riestra y está en semifinales de la Copa Argentina: espera por Boca o Racing

En el complemento, Banfield reaccionó rápidamente e igualó el marcador a los cinco minutos gracias a una buena definición de Tomás Adoryan. El Taladro buscó dar vuelta el resultado mediante un remate de Ignacio Abraham que Marino Arzamendia volvió a desviar al córner, mientras que el Ruso Rodríguez respondió del otro lado neutralizando un peligroso disparo de Tomás González.

Con el pitazo final, y el 1-1 en el marcador, la clasificación se definió desde el punto penal. Ambos equipos mostraron una notable efectividad en los primeros lanzamientos de una serie extensa, manteniendo la paridad constante hasta alcanzar el dramático 6-6 parcial.

En la definición, Brandon Oviedo adelantó a Banfield para poner el 7-6. En el tiro decisivo, el Ruso Rodríguez se vistió de héroe al atajarle el penal a Carlos Quintana, sellando el pase del Taladro a las semifinales, donde aguarda por el vencedor entre Racing y Boca.