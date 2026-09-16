Así fue el despegue de Falcon 9: el cohete de SpaceX que llevó tres satélites al espacio y regresó a la Tierra
El cohete Falcon 9 de SpaceX regresó a la Tierra tras llevar a órbita tres satélites de comunicaciones, marcando otro hito en la capacidad de reutilización de los vehículos espaciales.
El Falcon 9 es un cohete de dos etapas y parcialmente reutilizable, diseñado para transportar satélites, naves y otras cargas hasta la órbita terrestre. Mide unos 70 metros de altura y utiliza nueve motores Merlin en su primera etapa. Después del despegue, esa primera parte se separa y puede regresar mediante una maniobra controlada, mientras la segunda etapa continúa el viaje para colocar la carga en la órbita prevista.
¿Por qué este cohete fue al espacio?
La misión más reciente de SpaceX tuvo como objetivo poner en órbita los satélites O3b mPOWER 11, 12 y 13, pertenecientes a la empresa de telecomunicaciones SES. El lanzamiento del cohete se realizó el 13 de septiembre de 2026 desde el complejo SLC-40, en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.
Los tres satélites fueron enviados a órbita terrestre media (MEO), donde se incorporaron a la red O3b mPOWER. Esta constelación está diseñada para proporcionar conexiones de alta capacidad y baja latencia a clientes de distintos sectores, incluidos gobiernos, empresas, servicios en la nube y operadores de movilidad. Con esta misión, SES completó su constelación de 13 satélites O3b mPOWER.
¿Por qué fue importante que este cohete fuera al espacio?
Pero el momento más llamativo ocurrió después del despeguedel cohete. Una vez separada de la segunda etapa, la primera etapa del Falcon 9 inició su regreso y realizó un aterrizaje controlado. Esta capacidad permite recuperar uno de los componentes más costosos del cohete y prepararlo para futuros vuelos.
La reutilización es justamente una de las características que distingue al Falcon 9. SpaceX diseñó el vehículo para recuperar y volver a utilizar principalmente su primera etapa, mientras que la segunda etapa no está preparada para regresar.
Así, el lanzamiento no solo permitió completar una importante constelación de satélites de comunicaciones, también volvió a mostrar cómo un cohete puede viajar al espacio, cumplir su misión y regresar a la Tierra para volver a despegar en otra oportunidad.
En pocas palabras
- Falcon 9: El cohete de SpaceX completó una misión llevando satélites y aterrizó exitosamente.
- Reutilización: La tecnología de SpaceX permite recuperar la primera etapa del cohete para futuros lanzamientos.
- Satélites O3b: La misión puso en órbita los últimos tres satélites de la constelación O3b mPOWER.