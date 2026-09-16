Así fue el despegue de Falcon 9: el cohete de SpaceX que llevó tres satélites al espacio y regresó a la Tierra

Los tres satélites fueron enviados a órbita terrestre media (MEO), donde se incorporaron a la red O3b mPOWER. Esta constelación está diseñada para proporcionar conexiones de alta capacidad y baja latencia a clientes de distintos sectores, incluidos gobiernos, empresas, servicios en la nube y operadores de movilidad. Con esta misión, SES completó su constelación de 13 satélites O3b mPOWER.

¿Por qué fue importante que este cohete fuera al espacio?

Pero el momento más llamativo ocurrió después del despeguedel cohete. Una vez separada de la segunda etapa, la primera etapa del Falcon 9 inició su regreso y realizó un aterrizaje controlado. Esta capacidad permite recuperar uno de los componentes más costosos del cohete y prepararlo para futuros vuelos.

La reutilización es justamente una de las características que distingue al Falcon 9. SpaceX diseñó el vehículo para recuperar y volver a utilizar principalmente su primera etapa, mientras que la segunda etapa no está preparada para regresar.

Así, el lanzamiento no solo permitió completar una importante constelación de satélites de comunicaciones, también volvió a mostrar cómo un cohete puede viajar al espacio, cumplir su misión y regresar a la Tierra para volver a despegar en otra oportunidad.