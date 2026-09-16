Capital desalojó a 12 personas que vivían debajo de los puentes en el Barrio Cívico

La Municipalidad de Capital desalojó este miércoles a 12 personas que vivían debajo de los puentes del zanjón Frías. Durante el operativo desarrollado frente a Casa de Gobierno, un hombre aprehendido por conductas violentas, reportó el periodista Matías Pascualetti en radio Nihuil.
Las 12 personas integraban un total de 29 que en los últimos días habían sido notificadas de que debían dejar el lugar por razones de salud y seguridad. Cinco son mujeres y 24 son varones, de acuerdo al informe difundido oficialmente.
Gran parte del operativo se concentró en el cruce de calles España y Santa Cruz, de Ciudad.
Personas con problemas de salud
El personal de la división Preventores de la Municipalidad de Capital se ocupó, durante la mañana de este miércoles, de la identificación de personas en situación de calle en otro lugar emblemático: debajo de los puentes del zanjón de calle Morón.
Algunos ciudadanos presentaban lesiones visibles y problemas de salud diversos.
Se les recomendó acudir a algún centro sanitario público porque se negaron a recibir atención médica en los lugares inspeccionados.
Además, que acudan a albergues o lugares seguros.
El lugar fue limpiado y desinfectado, se informó.
En pocas palabras
- Desalojo municipal: fueron desalojadas 12 personas de debajo de los puentes del zanjón Frías.
- Motivos del operativo: razones de salud y seguridad en la zona.
- Asistencia y limpieza: se recomendó atención médica y se limpió el área.