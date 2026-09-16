Capital desalojó a 12 personas que vivían debajo de los puentes en el Barrio Cívico

Personas con problemas de salud

El personal de la división Preventores de la Municipalidad de Capital se ocupó, durante la mañana de este miércoles, de la identificación de personas en situación de calle en otro lugar emblemático: debajo de los puentes del zanjón de calle Morón.

Algunos ciudadanos presentaban lesiones visibles y problemas de salud diversos.

Desalojo de personas en situación de calle en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

Se les recomendó acudir a algún centro sanitario público porque se negaron a recibir atención médica en los lugares inspeccionados.

Además, que acudan a albergues o lugares seguros.

El lugar fue limpiado y desinfectado, se informó.