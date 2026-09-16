Messi llegó a 100 goles y 5 títulos con el Inter Miami en el debut del Kily González como DT

Facundo Mura, otro de los argentinos del conjunto de la Florida, combinó con Luis Suárez y el uruguayo sacó un centro al área que tuvo como destino la frente del rosarino para anotar el 1-0.

El resultado no sufrió mayores modificaciones hasta el cierre cuando nuevamente apareció Messi con un tiro de esquina que cayó en la cabeza del brasileño Casemiro quien colocó la pelota junto al palo, lejos del alcance del arquero rival, Jeremy Márquez.

Además de Messi y Mura, Rodrigo De Paul y Germán Berterame fueron titulares en el equipo campeón y Gonzalo Luján ingresó en la segunda parte. Por el lado de Cruz Azul jugaron de titulares Carlos Rotondi, José Paradela, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez e ingresó Gonzalo Piovi.

Messi sigue sumando récords en el Inter Miami

Con este triunfo, Messi llegó a 100 goles con la camiseta de actual club, sumó un nuevo título a su extenso palmarés (el 5to con el Inter) y, además, se convirtió en el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, con un total de 36 anotaciones.

Previo a su partido de despedida de la selección argentina, previsto para el próximo 6 de octubre ante Benín, el capitán albiceleste se consagró en la Campeones Cup y continúa con un gran estado de forma en la temporada 2026/27.

Los títulos de Messi con el Inter Miami