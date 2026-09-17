Alfredo Berti se quedó "con el sabor amargo de quedar afuera por penales"

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de la Copa Argentina al perder por penales ante Atlético Tucumán-
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló tras la eliminación de su equipo de la Copa Argentina en la tanda de penales ante Atlético Tucumán.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de la Copa Argentina al perder por penales ante Atlético Tucumán-
El campeón defensor cayó por 3-2 en la tanda de penales y no pudo llegar a las semifinales tras habr igualado 1 a 1 en los 90' ante el Decano.
El entrenador no pudo esconder la bronca por la eliminación en cancha de Los Andes y reconoció: "Estamos con el sabor amargo de no poder seguir en esta Copa Agentina. No pudimos cerrar el partido, en el final nos empataron y quedamos afuera en los penales. Quedamos eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Argentina por penales".
En su análisis del encuentro, explicó: "Los primeros 30 minutos no fueron buenos, pero nos metimos en el partido en los últimos 15 minutos y pudimos convertir el gol. En el segundo tiempo no pudimos controlar el juego, el rival se nos vino encima, nosotros pudimos haber ampliado el marcador pero no lo hicimos y en la última jugada nos convirtieron. Después en los penales ya sabemos como es la historia".
"Esta Copa Argentina nos permitió ganarla por penales y ahora nos tocó quedar afuera. Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene. Tenemos que defender la posición en la tabla anual, estamos primeros y ahora hay que pensar en los partidos que vienen en el Torneo Clausura", opinó.
"Hay que involucrarse en lo que viene y el lunes tenemos un partido importante con Barracas Central", cerró el entrenador.
Independiente Rivadavia se ubica primero en la tabla anual con 48 puntos a 7 fechas del final del Torneo Clausura donde se ubica quinto en su zona con 14 puntos y por ahora se está clasificando a octavos de final.
Además, está a solo 90 minutos de sumar su segunda estrella ya que el 11 de noviembre en Córdoba (la fecha podría modificarse) enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.