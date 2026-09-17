Alfredo Berti se quedó "con el sabor amargo de quedar afuera por penales"

En su análisis del encuentro, explicó: "Los primeros 30 minutos no fueron buenos, pero nos metimos en el partido en los últimos 15 minutos y pudimos convertir el gol. En el segundo tiempo no pudimos controlar el juego, el rival se nos vino encima, nosotros pudimos haber ampliado el marcador pero no lo hicimos y en la última jugada nos convirtieron. Después en los penales ya sabemos como es la historia".

"Esta Copa Argentina nos permitió ganarla por penales y ahora nos tocó quedar afuera. Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene. Tenemos que defender la posición en la tabla anual, estamos primeros y ahora hay que pensar en los partidos que vienen en el Torneo Clausura", opinó.

"Hay que involucrarse en lo que viene y el lunes tenemos un partido importante con Barracas Central", cerró el entrenador.

Los desafíos que se vienen a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se ubica primero en la tabla anual con 48 puntos a 7 fechas del final del Torneo Clausura donde se ubica quinto en su zona con 14 puntos y por ahora se está clasificando a octavos de final.

Además, está a solo 90 minutos de sumar su segunda estrella ya que el 11 de noviembre en Córdoba (la fecha podría modificarse) enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.