Más de 200 escuelas mendocinas abordaron desafíos energéticos y ambientales

Uno de los ejes de la propuesta fue el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología que permitió convertir preguntas y problemáticas de cada comunidad en experiencias de aprendizaje.

Los 13 proyectos desarrollados abordaron distintas cuestiones vinculadas con la energía, el ambiente y las características de cada territorio, poniendo en juego conocimientos, creatividad, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

Los estudiantes desarrollaron proyectos orientados a encontrar respuestas a problemáticas de sus propias comunidades. Foto: Diario UNO

La experiencia también permitió incorporar herramientas para comprender el uso eficiente de la energía y los desafíos que plantea la transición energética.

Una alianza para transformar la educación

La propuesta se sostuvo a partir de una alianza entre el sistema educativo, organizaciones de la sociedad civil y empresas vinculadas al sector energético. En esta edición participaron el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Fundación Varkey y empresas y organizaciones como Emesa, Fundación Pampa Energía, EPRE, Distrocuyo, Fundación YPF e YPF, Federación de Cooperativas Eléctricas Nuevo Cuyo, EDESTE y Genneia.

“Cuando todos trabajamos juntos por la educación pasan grandes cosas”, destacó Leonela Navarrete, directora ejecutiva de Fundación Varkey Argentina, al poner en valor la articulación entre el Ministerio, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas que hicieron posible el desarrollo del programa.

Autoridades de la DGE, Fundación Varkey y empresas participantes acompañaron la presentación de los proyectos. Foto: Diario UNO

Desde la Dirección General de Escuelas, la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, destacó la participación de las empresas durante el cierre y señaló que su presencia permite visibilizar el trabajo de los equipos que acompañan, escuchan y se comprometen con los proyectos desarrollados por las comunidades educativas.

También puso en valor el esfuerzo de supervisores, directivos, docentes y familias, y remarcó que la propuesta genera aprendizajes que trascienden los contenidos vinculados con la energía, como el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de comprender, elaborar y comunicar ideas.

Pensar la energía desde las aulas

La experiencia buscó fortalecer una cultura energética desde las aulas y promover una mirada de largo plazo sobre los desafíos que plantea la energía para Mendoza.

Durante el cierre, el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, destacó la evolución alcanzada por el programa durante sus siete años y señaló que la iniciativa logró crecer y consolidarse a partir del trabajo sostenido entre la Dirección General de Escuelas, Fundación Varkey y las empresas participantes.

Los proyectos desarrollados por los estudiantes fueron exhibidos durante la jornada para compartir sus propuestas y soluciones. Foto: Diario UNO

En esa línea, remarcó que la propuesta contribuye a un objetivo estratégico de la provincia: construir una cultura energética desde las aulas, a partir del efecto multiplicador que generan docentes y estudiantes al trasladar los conocimientos adquiridos a sus familias y comunidades.

Como parte de este reconocimiento, la Legislatura de Mendoza declaró a Aprender con Energía Sostenible como programa de interés público legislativo. La distinción pone en valor el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para promover la innovación y contribuir a la mejora de la calidad educativa.