Marcelo Gallardo reveló el motivo por el cuál aceptó ser el nuevo DT de la Selección de Ecuador

"Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar", señaló el ex DT de River, y reveló que ya había sido llamado antes para dirigir a la Tri: "Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián (Beccacece). En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío. Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento".

Marcelo Gallardo también se refirió al plantel que tendrá a disposición, aquel que dejó en el camino a Alemania en el Mundial 2026 en un episodio épico. "La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos", señaló el flamante DT.

"La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda", expresó el Muñeco sobre su idea para con la Selección de Ecuador.

Gallardo tendrá su debut como entrenador en los próximos días. La Selección de Ecuador se reunirá en Asia el fin de semana y jugará dos amistosos: ante Corea del Sur y Japón, el 24 de septiembre y 1 de octubre respectivamente.