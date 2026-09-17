Restan pocos lugares para el Trail Running Nocturno en Tupungato que se desarrollará este sábado 19 de septiembre, con salida desde las 18.30. La Municipalidad de Tupungato, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, invita a vecinos, vecinas y corredores de cualquier latitud a participar de esta competencia que tiene destreza, aventura y la adrenalina de correr bajo las estrellas.
Deportes
Últimos cupos para participar del Trail Running Nocturno Tupungato
Últimos cupos disponibles para el Trail Running Nocturno en Tupungato este sábado, con tres distancias y premios en efectivo
El evento propone tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento.
- Distancias y costos: 6K: $38.500 | 12K: $44.000 | 21K: $49.500.
- Incluye: remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo.
- Categorías: femenina-masculina.
- Requisitos: ser mayor de 18 años.-Uso obligatorio de linterna frontal durante toda la competencia.
Bases e inscripciones
Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de Sport Timer Argentina. El plazo para inscribirse es el jueves 17 de septiembre a las 23.59.
Info a tener en cuenta el día del evento
- Acreditaciones y retiro kit de corredor: 15.30 a 18h base Cristo Rey del Valle de Tupungato (RP 86 Los Cerrillos).
- Horarios de largada: 21k-18.30 | 12k - 18.45 | 6k - 19.00
En pocas palabras
- Trail Running Nocturno: últimos cupos disponibles para la competencia en Tupungato este sábado.
- Distancias y Costos: se ofrecen 6K ($38.500), 12K ($44.000) y 21K ($49.500).
- Inscripciones: cierre el jueves 17 de septiembre a las 23:59 a través de Sport Timer Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI