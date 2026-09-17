Últimos cupos para participar del Trail Running Nocturno Tupungato

El evento propone tres distancias para que cada participante pueda elegir el recorrido que mejor se adapte a su nivel de entrenamiento.

Distancias y costos: 6K: $38.500 | 12K: $44.000 | 21K: $49.500.

6K: $38.500 | 12K: $44.000 | 21K: $49.500. Incluye: remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo.

remera oficial del evento, medalla finisher y kit del corredor. Habrá premios en efectivo. Categorías: femenina-masculina.

femenina-masculina. Requisitos: ser mayor de 18 años.-Uso obligatorio de linterna frontal durante toda la competencia.

El plazo para inscribirse es el jueves 17 de septiembre a las 23.59.

Bases e inscripciones

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de Sport Timer Argentina. El plazo para inscribirse es el jueves 17 de septiembre a las 23.59.