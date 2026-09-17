Adiós a las hormigas en el jardín: cómo proteger tus plantas usando un limón podrido

Mantener las plantas sanas en el jardín suele convertirse en una batalla diaria cuando aparecen plagas indeseadas. Entre los visitantes más destructivos se encuentran las hormigas, capaces de arrasar con brotes tiernos, flores y hojas en cuestión de pocas horas.
En ese contexto, cobró popularidad un truco casero que aprovecha las propiedades de un limón en proceso de descomposición para ponerle fin a las plagas.
Por qué el limón podrido es efectivo contra las hormigas
Para entender la efectividad de este truco de jardinería, es fundamental comprender la conducta de las hormigas cortadoras. A diferencia de lo que se cree popularmente, estos insectos no ingieren las partes verdes que transportan hasta su nido.
Por el contrario, procesan ese follaje para cultivar un hongo específico dentro del hormiguero, el cual constituye la única fuente de alimento de toda la plaga.
Ahí es donde entra en juego el limón podrido. Cuando un cítrico entra en descomposición, se cubre de un moho característico. Al introducir este hongo ajeno en el entorno de las hormigas, las esporas ingresan al hormiguero y compiten de forma directa con el cultivo que las sostiene.
Al desequilibrar su ecosistema interno, la colonia se ve obligada a reducir su actividad o abandonar el lugar hacia otro espacio del jardín.
Cómo aplicar el truco casero en el jardín
Para aplicar este método de manera segura y proteger las plantas de las plagas, conviene seguir una serie de pautas sencillas:
- Seleccionar un limón que presente moho verde o azul bien visible y extendido sobre su superficie.
- Manipular la pieza utilizando guantes para evitar el contacto directo con la piel o la inhalación de las esporas.
- Colocar el cítrico cerca de la entrada principal del hormiguero o sobre el sendero o camino transitado por las hormigas.
- Mantener la fruta alejada del contacto directo con tallos, brotes, frutos comestibles u hojas de las plantas para evitar la propagación de descomposición no deseada en la huerta.
- Observar el comportamiento de la colonia durante los días posteriores. Si genera malos olores o atrae otro tipo de insectos, se aconseja retirar la fruta.
En pocas palabras
- Adiós a las hormigas: un truco casero utiliza limón podrido para ahuyentar esta plaga del jardín.
- Efectividad del limón: el moho del cítrico descompuesto interfiere con el hongo del que se alimenta la colonia.
- Aplicación segura: se recomienda usar guantes y ubicar el limón lejos de las plantas para evitar daños.