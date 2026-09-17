Adiós a las hormigas en el jardín: cómo proteger tus plantas usando un limón podrido

Por el contrario, procesan ese follaje para cultivar un hongo específico dentro del hormiguero, el cual constituye la única fuente de alimento de toda la plaga.

Ahí es donde entra en juego el limón podrido. Cuando un cítrico entra en descomposición, se cubre de un moho característico. Al introducir este hongo ajeno en el entorno de las hormigas, las esporas ingresan al hormiguero y compiten de forma directa con el cultivo que las sostiene.

Con un limón podrido, puedes decirle adiós a las plagas de tu jardín.

Al desequilibrar su ecosistema interno, la colonia se ve obligada a reducir su actividad o abandonar el lugar hacia otro espacio del jardín.

Cómo aplicar el truco casero en el jardín

Para aplicar este método de manera segura y proteger las plantas de las plagas, conviene seguir una serie de pautas sencillas: