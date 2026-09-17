Orinar de pie: ventajas y desventajas, según la ciencia

Por ejemplo, el 70% de los hombres en Japón prefiere orinar sentado. En Europa, Alemania lidera esta tendencia con un 62%, seguida muy de cerca por Suecia. Sin embargo, en países como Polonia, Reino Unido y sobre todo Estados Unidos, la preferencia por permanecer de pie sigue siendo mayoritaria.

Pero más allá de lo que algunos prefieren, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada postura? Por un lado, orinar de pie es la opción más rápida y conveniente, sobre todo en baños públicos o espacios al aire libre donde la privacidad es escasa.

Orinar de pie es un hábito común entre los hombres, pero cada vez más estudios sugieren que esta práctica podría no ser la más beneficiosa.

Además, esta forma minimiza el contacto corporal directo con las superficies del inodoro, lo que reduce la exposición a gérmenes. Sin embargo, esta posición genera salpicaduras que dispersan bacterias y ensucian el entorno.

Por otro lado, según el sitio Muy Interesante, el estudio científico respalda ampliamente los beneficios de orinar sentado porque al sentarse, los músculos pélvicos se relajan de forma completa, facilitando un vaciado vesical más rápido y eficiente.

Otro estudio publicado en la revista PLOS ONE señala que esta postura reduce el volumen de orina residual en la vejiga, previniendo infecciones urinarias y la formación de cálculos. Asimismo, orinar de pie conlleva un mayor riesgo de desarrollar síntomas del tracto urinario inferior, tales como la incontinencia o la nicturia.

Es decir, sentarse al momento de ir al baño resulta tener más beneficios para los hombres mayores o con agrandamiento de próstata, ya que alivia la presión y mejora el flujo.