DIY paso a paso para arreglar las sillas de la casa con el espaldar suelto o flojo

También se puede despegar el respaldo por el efecto palanca de respaldo constante e incluso los cambios de humedad ambiental pueden hinchar la madera y generar ese movimiento (si las sillas son de este material). Los respaldos de las sillas se pueden encolar o pegar siguiendo un DIY.

DIY para encolar las sillas de la casa con el respaldo suelto

Para encolar las sillas de madera y dejar los respaldos firmes, se puede usar un DIY que requiere de dos materiales de carpintería: cola vinílica y un martillo.

El primer paso de este DIY consiste en desarmar las sillas que vas a arreglar. Con un martillo de goma o un mazo pequeño hay que separar las piezas despegadas sin romper la madera y prestando mucha atención al lugar donde van para poder colocarlas bien. Raspa y limpia el pegamento viejo y seco de las sillas. Se puede usar una lija fina. Es importante que la madera esté limpia para que el pegamento nuevo agarre bien. Coloca la cola en los espacios que acabas de limpiar y donde va el respaldo de la silla. Se pone el pegamento en el orificio y en la unión, en ambos lados. Deja secar bien la cola vinílica y, para finalizar el DIY, quita los sobrantes de pegamento y deja que las sillas reposen por 24 horas antes de usarlas.

¿Y si las sillas tienen tornillos?

Si las sillas no tienen uniones de pegamento y en su lugar se ajustan con tornillos, se puede hacer un DIY sencillo.

Se pueden ajustar los tornillos sueltos de las sillas para solucionar el problema.

Simplemente hay que apretar los tornillos. Si siguen sueltos, es porque el orificio se ha agrandado mucho y en ese caso hay que colocar un palillo de cocina con pegamento para achicar el agujero, mejorar el agarre y posteriormente volver a atornillar.