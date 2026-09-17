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DIY paso a paso para arreglar las sillas de la casa con el espaldar suelto o flojo

Los respaldos de las sillas se sueltan o descuelgan con el paso de los años. Con un DIY se pueden refaccionar y recuperar

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Truco o DIY para recuperar las sillas.

Truco o DIY para recuperar las sillas.

Un truco o DIY sirve para arreglar cosas rotas de la casa o para recuperar objetos que todavía tienen vida útil. Existen trucos "hazlo tú mismo" para casi todo; hoy te dejo uno para arreglar los respaldos de las sillas de la casa que se han despegado o soltado del asiento.

Las sillas de la casa que son de madera o tienen una estructura que ha sido pegada de tal forma que se puede soltar cuando se usa mucho o se desgasta, se suelen soltar con el paso del tiempo. Lo que pasa es que el respaldo se empieza a mover cada vez más hasta que se sale o se rompe.

DIY para encolar las sillas de la casa.&nbsp;

DIY para encolar las sillas de la casa.

Las causas principales de este problema de casa pueden venir del pegamento de fábrica de las sillas o de la cola vinílica reseca que pierde su capacidad de adhesión a los caños.

También se puede despegar el respaldo por el efecto palanca de respaldo constante e incluso los cambios de humedad ambiental pueden hinchar la madera y generar ese movimiento (si las sillas son de este material). Los respaldos de las sillas se pueden encolar o pegar siguiendo un DIY.

DIY para encolar las sillas de la casa con el respaldo suelto

Para encolar las sillas de madera y dejar los respaldos firmes, se puede usar un DIY que requiere de dos materiales de carpintería: cola vinílica y un martillo.

  1. El primer paso de este DIY consiste en desarmar las sillas que vas a arreglar. Con un martillo de goma o un mazo pequeño hay que separar las piezas despegadas sin romper la madera y prestando mucha atención al lugar donde van para poder colocarlas bien.
  2. Raspa y limpia el pegamento viejo y seco de las sillas. Se puede usar una lija fina. Es importante que la madera esté limpia para que el pegamento nuevo agarre bien.
  3. Coloca la cola en los espacios que acabas de limpiar y donde va el respaldo de la silla. Se pone el pegamento en el orificio y en la unión, en ambos lados.
  4. Deja secar bien la cola vinílica y, para finalizar el DIY, quita los sobrantes de pegamento y deja que las sillas reposen por 24 horas antes de usarlas.

¿Y si las sillas tienen tornillos?

Si las sillas no tienen uniones de pegamento y en su lugar se ajustan con tornillos, se puede hacer un DIY sencillo.

Se pueden ajustar los tornillos sueltos de las sillas para solucionar el problema.

Se pueden ajustar los tornillos sueltos de las sillas para solucionar el problema.

Simplemente hay que apretar los tornillos. Si siguen sueltos, es porque el orificio se ha agrandado mucho y en ese caso hay que colocar un palillo de cocina con pegamento para achicar el agujero, mejorar el agarre y posteriormente volver a atornillar.

En pocas palabras

  • DIY: Un truco casero permite arreglar respaldos de sillas que se sueltan o despegan con el uso y el tiempo.
  • Materiales: Se necesita cola vinílica y un martillo para desarmar, limpiar y volver a pegar las uniones deterioradas.
  • Tornillos: Si las sillas son a tornillo, se ajustan y se usa un palillo con pegamento si el orificio se agrandó.
Resumen generado por Thinkindot AI

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