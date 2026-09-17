DIY paso a paso para arreglar las sillas de la casa con el espaldar suelto o flojo

Las sillas de la casa que son de madera o tienen una estructura que ha sido pegada de tal forma que se puede soltar cuando se usa mucho o se desgasta, se suelen soltar con el paso del tiempo. Lo que pasa es que el respaldo se empieza a mover cada vez más hasta que se sale o se rompe.
Las causas principales de este problema de casa pueden venir del pegamento de fábrica de las sillas o de la cola vinílica reseca que pierde su capacidad de adhesión a los caños.
También se puede despegar el respaldo por el efecto palanca de respaldo constante e incluso los cambios de humedad ambiental pueden hinchar la madera y generar ese movimiento (si las sillas son de este material). Los respaldos de las sillas se pueden encolar o pegar siguiendo un DIY.
DIY para encolar las sillas de la casa con el respaldo suelto
Para encolar las sillas de madera y dejar los respaldos firmes, se puede usar un DIY que requiere de dos materiales de carpintería: cola vinílica y un martillo.
- El primer paso de este DIY consiste en desarmar las sillas que vas a arreglar. Con un martillo de goma o un mazo pequeño hay que separar las piezas despegadas sin romper la madera y prestando mucha atención al lugar donde van para poder colocarlas bien.
- Raspa y limpia el pegamento viejo y seco de las sillas. Se puede usar una lija fina. Es importante que la madera esté limpia para que el pegamento nuevo agarre bien.
- Coloca la cola en los espacios que acabas de limpiar y donde va el respaldo de la silla. Se pone el pegamento en el orificio y en la unión, en ambos lados.
- Deja secar bien la cola vinílica y, para finalizar el DIY, quita los sobrantes de pegamento y deja que las sillas reposen por 24 horas antes de usarlas.
¿Y si las sillas tienen tornillos?
Si las sillas no tienen uniones de pegamento y en su lugar se ajustan con tornillos, se puede hacer un DIY sencillo.
Simplemente hay que apretar los tornillos. Si siguen sueltos, es porque el orificio se ha agrandado mucho y en ese caso hay que colocar un palillo de cocina con pegamento para achicar el agujero, mejorar el agarre y posteriormente volver a atornillar.
En pocas palabras
- DIY: Un truco casero permite arreglar respaldos de sillas que se sueltan o despegan con el uso y el tiempo.
- Materiales: Se necesita cola vinílica y un martillo para desarmar, limpiar y volver a pegar las uniones deterioradas.
- Tornillos: Si las sillas son a tornillo, se ajustan y se usa un palillo con pegamento si el orificio se agrandó.