¿Qué significa levantarse a orinar muchas veces en la noche y por qué es algo negativo?

orinar de noche (1) Despertarse varias veces durante la noche para ir al baño no solo resulta incómodo, sino que también puede indicar que algo no está funcionando correctamente.

Aunque parezca un problema menor, la nicturia puede afectar seriamente el descanso y la salud general. Cada vez que una persona se despierta para ir al baño, se corta el ciclo natural del sueño. Esto puede provocar cansancio durante el día, irritabilidad, falta de concentración, etc.

Sin embargo, impacta en todo el organismo, no solo afectando el sueño, sino que puede ser una alerta de nuestro estado de salud.

Es una señal temprana de problemas urinarios, relacionándose con infecciones urinarias, vejiga hiperactiva, inflamación de la vejiga y dificultad para retener la orina. En estos casos, suele haber urgencia o ardor al orinar.

De esta forma, también podría indicar un problema en los riñones. Pues estos son los encargados de regular la producción de orina, especialmente durante la noche. Cuando algo falla, el cuerpo puede producir más orina de lo normal mientras dormimos, significando enfermedad renal temprana, alteraciones en el filtrado y pérdida de capacidad de concentración urinaria.

problemas urinarios Las razones detrás de la nicturia son variadas y pueden estar asociadas al estilo de vida, la edad, enfermedades crónicas o problemas urológicos concretos.

Así mismo, está asociada a diabetes o alteraciones hormonales porque el cuerpo intenta eliminar glucosa por la orina. Además, con la edad disminuye una hormona llamada ADH, que ayuda a producir menos orina durante la noche. Esto puede explicar por qué la nicturia es más común en adultos mayores.

Puede estar relacionado con insuficiencia cardíaca leve porque durante el día se acumula líquido en las piernas y, al acostarse, ese líquido vuelve al torrente sanguíneo, aumentando la producción de orina.

Causas comunes y hábitos que lo empeoran

En muchos casos, según las especificaciones de sitios de salud, la nicturia se agrava por factores cotidianos como: