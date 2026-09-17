Un partido y un título para el Kily González en Inter Miami: "Me emociona que él haya querido que lo dirija"

Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la jornada al abrir la cuenta con un gol de cabeza. Más tarde, el astro rosarino ejecutó un centro preciso desde el tiro de esquina para que Casemiro definiera el 2-0 definitivo del compromiso.

Con este resultado, Kily González selló una efectividad perfecta en su debut al frente del equipo de Florida. Un solo encuentro le bastó para levantar su primer trofeo en la institución.

El título que ganó el Inter Miami no está reconocido por la FIFA.

La profunda gratitud del Kily González con el Inter Miami y con Lio

Frente a este escenario ideal, el director técnico no dudó en magnificar lo que significa compartir el día a día con el 10: "Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas".

La copa que acaba de conquistar Inter Miami nació en el año 2018, producto de un acuerdo estrictamente comercial forjado de manera conjunta entre la LIGA MX y la MLS. Este certamen no posee el aval oficial de la FIFA y tampoco es un torneo organizado bajo la órbita de la Concacaf.

Me emociona que él haya querido que lo dirija yo. Me emociona que él haya querido que lo dirija yo.

"Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad y de la relación que tengo con Leo, que es fantástica. Lo adoro, él lo sabe y eso hace que sea todavía mucho más especial este momento", concluyó el flamante DT.