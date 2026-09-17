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Un partido y un título para el Kily González en Inter Miami: "Me emociona que él haya querido que lo dirija"

Cristian Kily González inició su ciclo en Inter Miami consagrándose en la Campeones Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul con un Lionel Messi sensacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Inter Miami ganó un título de la mano del Kily González.

El Inter Miami ganó un título de la mano del Kily González.

La relación entre Lionel Messi y Cristian González tuvo un inicio inmejorable porque el ex entrenador de Platense, Unión y Rosario Central tuvo su debut en Inter Miami con un título; es decir, dirigió un solo partido y salió campeón. Es por eso que luego del encuentro aseguró sentirse bendecido y privilegiado de asumir esta primera experiencia en el exterior.

El Kily reconoció la profunda adoración que siente hacia el capitán argentino y calificó como sensaciones únicas la oportunidad de liderar el vestuario de Las Garzas.

Kily Gonz&aacute;lez debut&oacute; con un triunfo en Inter Miami.

Kily González debutó con un triunfo en Inter Miami.

Victoria y consagración de Inter Miami frente a Cruz Azul

El estreno del técnico ocurrió en el Nu Stadium, donde Las Garzas derrotaron por 2-0 a Cruz Azul en el cruce entre los últimos ganadores de la MLS y la Liga MX. La Máquina Cementera no logró contener el poderío ofensivo del cuadro estadounidense en este duelo decisivo.

Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la jornada al abrir la cuenta con un gol de cabeza. Más tarde, el astro rosarino ejecutó un centro preciso desde el tiro de esquina para que Casemiro definiera el 2-0 definitivo del compromiso.

Con este resultado, Kily González selló una efectividad perfecta en su debut al frente del equipo de Florida. Un solo encuentro le bastó para levantar su primer trofeo en la institución.

El t&iacute;tulo que gan&oacute; el Inter Miami no est&aacute; reconocido por la FIFA.

El título que ganó el Inter Miami no está reconocido por la FIFA.

La profunda gratitud del Kily González con el Inter Miami y con Lio

Frente a este escenario ideal, el director técnico no dudó en magnificar lo que significa compartir el día a día con el 10: "Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas".

La copa que acaba de conquistar Inter Miami nació en el año 2018, producto de un acuerdo estrictamente comercial forjado de manera conjunta entre la LIGA MX y la MLS. Este certamen no posee el aval oficial de la FIFA y tampoco es un torneo organizado bajo la órbita de la Concacaf.

Me emociona que él haya querido que lo dirija yo. Me emociona que él haya querido que lo dirija yo.

"Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad y de la relación que tengo con Leo, que es fantástica. Lo adoro, él lo sabe y eso hace que sea todavía mucho más especial este momento", concluyó el flamante DT.

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