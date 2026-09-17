Inicio Sociedad Puma
Investigación abierta

Hallaron muerto al puma que sorprendió a los vecinos de Luján

El puma era buscado desde que vecinos lo vieron en una zona urbana de Luján de Cuyo. Personal de Fauna encontró el cuerpo y trabaja para determinar qué ocurrió

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]

El puma juvenil que sorprendió a los vecinos al merodear por distintas zonas de Luján de Cuyo fue encontrado muerto este jueves dentro del canal Cacique Guaymallén.

El animal había sido visto durante los últimos días en diferentes sectores del departamento y su presencia había generado un operativo de búsqueda de la Policía Rural y del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza.

La primera aparición había sido reportada en Blanco Encalada. Luego hubo nuevos avisos sobre la presencia de un puma en inmediaciones del dique Cipolletti y otros puntos de Luján de Cuyo.

De hecho, el animal había sido registrado por cámaras de seguridad cuando cruzaba calle Chile, a metros de la Rotonda de la Virgen. En ese momento, la Policía Rural buscaba localizarlo para ponerlo a resguardo.

El puma estaba en el canal Cacique Guaymallén

El hallazgo se produjo durante la mañana de este jueves, en la zona de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, dentro del canal Cacique Guaymallén.

Desde el viernes pasado se venían realizando tareas en distintos sectores del cauce después de que se recibiera un aviso sobre la posible presencia de un puma muerto en el lugar.

El dato había surgido a partir del avistamiento de un cuerpo dentro del canal y apuntaba a que el animal podría haber caído al cauce y muerto ahogado. Sin embargo, en ese momento no fue posible recuperar el cuerpo ni confirmar que se tratara del ejemplar que estaban buscando.

Las características del canal y el desplazamiento provocado por el agua dificultaron las tareas. Finalmente, este jueves el cuerpo pudo ser localizado.

Personal de Policía Rural realizó el retiro del animal y, junto con Fauna Silvestre, lo trasladó al Ecoparque Mendoza, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Qué le pasó al puma

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó que se realizarán estudios sobre el cuerpo para obtener información sobre las circunstancias de la muerte.

Además, se tomarán muestras biológicas para evaluar el estado sanitario del ejemplar y determinar una eventual presencia de enfermedades o agentes infecciosos.

Según explicaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, esos estudios también aportarán información para la vigilancia sanitaria y para conocer mejor las poblaciones silvestres de puma que habitan Mendoza.

Por el momento, la información oficial no confirma que el puma haya muerto ahogado, aunque esa había sido una de las hipótesis surgidas a partir del aviso recibido el viernes.

Era un puma juvenil que se estaba desplazando

Durante los días en que fue buscado, el puma se mantuvo en permanente movimiento.

Según Fauna Silvestre, su comportamiento evasivo y arisco frente a las personas era compatible con el de un ejemplar silvestre, sin características que hicieran presumir que provenía del cautiverio.

Por sus características, los especialistas estiman que se trataba de un puma juvenil que posiblemente estaba comenzando su etapa de dispersión. Se trata de un proceso natural en el que los ejemplares jóvenes empiezan a independizarse y a desplazarse hacia nuevos territorios.

Un dato que todavía mantiene abierta la historia es que no puede confirmarse que todos los avistamientos correspondieran al mismo puma. Por eso, desde Fauna Silvestre no descartan que pueda haber otro ejemplar juvenil desplazándose por la zona.

Qué hacer si aparece otro puma

La aparición del felino había generado preocupación entre los vecinos de Luján, que habían sido advertidos sobre la necesidad de no acercarse ni intentar capturarlo. Se recomendaba mantener a las mascotas dentro de las viviendas y llamar al 911 ante un nuevo avistamiento.

Mendoza cuenta además con un Protocolo de Acción y Rescate de Puma (Puma concolor) en ciudades y cascos urbanos, que establece cómo deben actuar los organismos ante este tipo de situaciones.

Ante la presencia de un ejemplar, las autoridades recomiendan no perseguirlo, acorralarlo ni intentar atraparlo. También piden evitar acercamientos, mantener a las mascotas resguardadas y dar aviso a las autoridades indicando dónde fue visto y, si es posible, hacia dónde se desplazaba.

Videos mas vistos

VIDEOS DESTACADOS

Desesperación y dolor en un barrio de Guaymallén por la muerte de un bebé y su abuela
Desesperación y dolor en un barrio de Guaymallén por la muerte de un bebé y su abuela
¿Tenés una raza de perro y no sabés que significa su nombre?
¿Tenés una raza de perro y no sabés que significa su nombre?
Messi sigue sumando títulos... y dólares
Messi sigue sumando títulos... y dólares
¿Puede una mujer tener mellizos de dos padres diferentes?
¿Puede una mujer tener mellizos de dos padres diferentes?
Un bebé y su abuela murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén
Un bebé y su abuela murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén
Vuelve Avenida Brasil con su elenco original
Vuelve Avenida Brasil con su elenco original
Semana compleja en Mendoza: viento Zonda y nieve
Semana compleja en Mendoza: viento Zonda y nieve
¿Nos están invadiendo los animales silvestres en Mendoza?
¿Nos están invadiendo los animales silvestres en Mendoza?
Grooming y violencia digital dos flagelos entre los estudiantes mendocinos
Grooming y violencia digital dos flagelos entre los estudiantes mendocinos
Se paró en la plaza Independencia y tuvo un gesto que emocionó a los mendocinos
Se paró en la plaza Independencia y tuvo un gesto que emocionó a los mendocinos
Fueron al Carrizal y atraparon una carpa de más de 30 kilos
Fueron al Carrizal y atraparon una carpa de más de 30 kilos
Accidente Acc. Este: realizarán las pericias de velocidad en la camioneta de las víctimas
Accidente Acc. Este: realizarán las pericias de velocidad en la camioneta de las víctimas
Hugo necesita ayuda para seguir trabajando
Hugo necesita ayuda para seguir trabajando
Citarán a declarar a los hermanos del niño asesinado en Las Heras
Citarán a declarar a los hermanos del niño asesinado en Las Heras
Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen
Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen
Mandaron a un hogar de tránsito al perrito fiel que protegió a su dueño de la policía
Mandaron a un hogar de tránsito al perrito fiel que protegió a su dueño de la policía
Buscan adoptante para Moreno, el perro guardían que se hizo viral en Mendoza
Buscan adoptante para Moreno, el perro guardían que se hizo viral en Mendoza
¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías