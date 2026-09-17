Hallaron muerto al puma que sorprendió a los vecinos de Luján

De hecho, el animal había sido registrado por cámaras de seguridad cuando cruzaba calle Chile, a metros de la Rotonda de la Virgen. En ese momento, la Policía Rural buscaba localizarlo para ponerlo a resguardo.

El puma estaba en el canal Cacique Guaymallén

El hallazgo se produjo durante la mañana de este jueves, en la zona de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, dentro del canal Cacique Guaymallén.

Desde el viernes pasado se venían realizando tareas en distintos sectores del cauce después de que se recibiera un aviso sobre la posible presencia de un puma muerto en el lugar.

El dato había surgido a partir del avistamiento de un cuerpo dentro del canal y apuntaba a que el animal podría haber caído al cauce y muerto ahogado. Sin embargo, en ese momento no fue posible recuperar el cuerpo ni confirmar que se tratara del ejemplar que estaban buscando.

Las características del canal y el desplazamiento provocado por el agua dificultaron las tareas. Finalmente, este jueves el cuerpo pudo ser localizado.

Personal de Policía Rural realizó el retiro del animal y, junto con Fauna Silvestre, lo trasladó al Ecoparque Mendoza, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Qué le pasó al puma

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó que se realizarán estudios sobre el cuerpo para obtener información sobre las circunstancias de la muerte.

Además, se tomarán muestras biológicas para evaluar el estado sanitario del ejemplar y determinar una eventual presencia de enfermedades o agentes infecciosos.

Según explicaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, esos estudios también aportarán información para la vigilancia sanitaria y para conocer mejor las poblaciones silvestres de puma que habitan Mendoza.

Por el momento, la información oficial no confirma que el puma haya muerto ahogado, aunque esa había sido una de las hipótesis surgidas a partir del aviso recibido el viernes.

Era un puma juvenil que se estaba desplazando

Durante los días en que fue buscado, el puma se mantuvo en permanente movimiento.

Según Fauna Silvestre, su comportamiento evasivo y arisco frente a las personas era compatible con el de un ejemplar silvestre, sin características que hicieran presumir que provenía del cautiverio.

Por sus características, los especialistas estiman que se trataba de un puma juvenil que posiblemente estaba comenzando su etapa de dispersión. Se trata de un proceso natural en el que los ejemplares jóvenes empiezan a independizarse y a desplazarse hacia nuevos territorios.

Un dato que todavía mantiene abierta la historia es que no puede confirmarse que todos los avistamientos correspondieran al mismo puma. Por eso, desde Fauna Silvestre no descartan que pueda haber otro ejemplar juvenil desplazándose por la zona.

Qué hacer si aparece otro puma

La aparición del felino había generado preocupación entre los vecinos de Luján, que habían sido advertidos sobre la necesidad de no acercarse ni intentar capturarlo. Se recomendaba mantener a las mascotas dentro de las viviendas y llamar al 911 ante un nuevo avistamiento.

Mendoza cuenta además con un Protocolo de Acción y Rescate de Puma (Puma concolor) en ciudades y cascos urbanos, que establece cómo deben actuar los organismos ante este tipo de situaciones.

Ante la presencia de un ejemplar, las autoridades recomiendan no perseguirlo, acorralarlo ni intentar atraparlo. También piden evitar acercamientos, mantener a las mascotas resguardadas y dar aviso a las autoridades indicando dónde fue visto y, si es posible, hacia dónde se desplazaba.