Un puma sorprendió cuando merodeaba una zona urbana de Luján de Cuyo

Un puma fue visto en una zona urbana de Luján de Cuyo y quedó registrado por cámaras de seguridad mientras cruzaba calle Chile, a metros de la Rotonda de la Virgen. El animal es intensamente buscado por la Policía Rural para capturarlo y ponerlo a resguardo.
El felino fue visto el miércoles primero en inmediaciones del Dique Cipolletti y el camping Los Pinos. Quienes lo vieron alertaron de inmediato a las autoridades y compartieron los videos de las cámaras de seguridad en los que el animal quedó registrado.
Esto generó alarma en los vecinos de la zona de Luján, mientras se realiza un operativo de búsqueda del puma para evitar cualquier tipo de ataque del animal o hacia el mismo.
Qué hacer si aparece un puma
Ante la presencia de un puma recomendaron no acercarse, no perseguirlo ni intentar atraparlo. Tampoco hay que gritarle, rodearlo o bloquearle las vías de escape.
Los perros y otros animales domésticos deben permanecer dentro de las viviendas. Si el felino vuelve a ser visto, los vecinos deben comunicarse al 911 para que intervenga personal especializado.
El puma es una especie nativa de Mendoza y suele desplazarse por sectores de precordillera y piedemonte. La cercanía de estos ambientes con zonas urbanizadas puede generar este tipo de avistamientos.
En pocas palabras
- Puma avistado: un felino fue registrado por cámaras de seguridad en una zona urbana de Luján de Cuyo.
- Operativo policial: la Policía Rural busca al animal para capturarlo y ponerlo a resguardo.
- Recomendaciones: se aconseja no acercarse al animal y llamar al 911 ante cualquier avistamiento.