Un puma sorprendió cuando merodeaba una zona urbana de Luján de Cuyo

Qué hacer si aparece un puma

Ante la presencia de un puma recomendaron no acercarse, no perseguirlo ni intentar atraparlo. Tampoco hay que gritarle, rodearlo o bloquearle las vías de escape.

Los perros y otros animales domésticos deben permanecer dentro de las viviendas. Si el felino vuelve a ser visto, los vecinos deben comunicarse al 911 para que intervenga personal especializado.

El puma es una especie nativa de Mendoza y suele desplazarse por sectores de precordillera y piedemonte. La cercanía de estos ambientes con zonas urbanizadas puede generar este tipo de avistamientos.