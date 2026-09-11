"Ya puedo respirar": se sonó la nariz en la ducha y salió un juguete que tenía hace 26 años

En un intento desesperado y poco afortunado por remediar la situación, el niño pensó que introduciendo la cabeza de una figura de acción de la misma marca podría enganchar y extraer el bloque atascado. El resultado fue aún peor: la cabeza del muñeco también quedó atrapada en su nariz.

Si bien en aquel momento su madre logró retirar la cabeza del juguete con la ayuda de unas pinzas, la diminuta pieza inicial de Lego quedó oculta en la cavidad nasal, pasando desapercibida durante 26 años.

Las molestias crónicas que el hombre sufrió

A lo largo de los años, Havoc sufrió múltiples problemas respiratorios severos. Diagnosticado con asma y, más recientemente, con apnea obstructiva del sueño, el hombre convivió durante casi toda su vida con una constante imposibilidad para ingresar aire por uno de sus lados nasales.

Debido al clima árido y seco característico de Arizona, su médico le había aconsejado adoptar el hábito de sonarse la nariz de forma regular mientras se tomaba una ducha, aprovechando el vapor de agua para aflojar la mucosidad.

El punto de Lego había provocado en el joven asma y apnea del sueño.

Fue en una de esas rutinas diarias donde ocurrió el milagro. Mientras se lavaba bajo la ducha, aplicó fuerza para limpiarse las fosas nasales y sintió cómo un objeto duro salía despedido. Al revisar de qué se trataba, descubrió en estado de shock que era aquel punto de Lego que se había introducido cuando era un niño.

La advertencia de los especialistas

Tras la difusión del caso, expertos citados por la Clínica Mayo remarcaron la peligrosidad de que los niños manipulen objetos pequeños cerca de las vías respiratorias. Los juguetes diminutos, botones o baterías representan un riesgo constante para la salud infantil.

Asimismo, los profesionales enfatizaron que ante la presencia de un elemento extraño en la cavidad nasal nunca se debe intentar extraerlo con dedos o hisopos, ya que se corre el riesgo de empujarlo más adentro o provocar asfixia. La recomendación oficial es aplicar presión positiva en la fosa opuesta o acudir de inmediato a un centro de salud.