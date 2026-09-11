Súper Niño: las provincias que sufrirán más lluvias y el impacto que se espera en Mendoza

Las tormentas severas se darán en todo el país y piden tomar los recaudos necesarios. Imagen ilustrativa.

Súper Niño en Mendoza: tormentas y posibilidad de granizo

En Mendoza y San Juan se anticipan anomalías importantes de precipitaciones, junto con un incremento considerable de las nevadas y lluvias en la zona cordillerana.

En Mendoza, el período de mayor riesgo se extendería desde septiembre/octubre de 2026 hasta abril de 2027, con un marcado aumento de la inestabilidad y lluvias tempranas durante octubre y noviembre.

En tanto, el Piedemonte y el Gran Mendoza aparecen como las áreas de mayor vulnerabilidad estructural. Allí existe un riesgo elevado de aluviones, mientras que sectores bajos del este y noreste del área metropolitana podrían sufrir inundaciones y anegamientos. Por todo eso se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar sorpresas.

Las lluvias protagonizarán el fin de 2026 y el comienzo de 2027. Argentina espera una primavera y un verano intensos. Imagen de archivo.

En el sur provincial, particularmente en San Rafael y General Alvear, se prevé una elevada exposición a tormentas severas acompañadas de lluvia y granizo.

En tanto, el Valle de Uco y la Alta Montaña recibirían precipitaciones por encima de la media. En la cordillera, la atención estará puesta en el deshielo después de las intensas nevadas invernales y en la posible crecida de los caudales de los ríos que abastecen los diques mendocinos.

Súper Niño: qué puede pasar en el país y las búsquedas en Google Trends

Entre Ríos y Buenos Aires también presentarían lluvias más frecuentes de lo habitual. El exceso de agua podría aumentar el riesgo de desbordes de ríos, anegamientos y tormentas severas, especialmente en áreas bajas o vulnerables.

El escenario también genera preocupación para la actividad agropecuaria, el transporte y la logística. Sin embargo, algunas regiones áridas podrían beneficiarse de una recuperación de sus reservas hídricas.

Como muestra el gráfico de Google Trends, desde el 19 de abril crecieron notablemente las búsquedas en Argentina. Imagen: Trends.

A esto se suma la posibilidad de temperaturas elevadas y olas de calor por la combinación del fenómeno con los altos registros térmicos globales.

Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza coordinó un Plan Integral de Prevención con los 18 intendentes y Defensa Civil, que contempla la limpieza de cauces y colectores aluvionales.

Además, se anunció un nuevo sistema de Alerta Temprana para teléfonos celulares, que enviará avisos georreferenciados a dispositivos ubicados en zonas donde exista un riesgo inminente.

En el gráfico de Google Trends se ve claro: Mendoza encabezó las búsquedas por el "Súper Niño". Imagen: Trends.

Por otra parte, los términos "Súper Niño" y "El Niño" fueron (y son) altamente buscados en Google, marcando una clara tendencia en el interés de los usuarios durante agosto y hasta la actualidad.

Tal como se percibe en el primer gráfico, en Argentina y desde el 19 de abril y hasta agosto inclusive, las búsquedas crecieron notablemente. La gente quiere saber todo sobre las tormentas severas que azotarían Argentina y quedó claro.

De hecho, "Súper Niño" experimentó un pico masivo de interés y búsquedas en aumento (breakout) en el filtro de los últimos días de Google Trends respecto de Mendoza, que encabezó las búsquedas.