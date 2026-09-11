Súper Niño: las provincias que sufrirán más lluvias y el impacto que se espera en Mendoza

Un fenómeno de El Niño de intensidad extrema, conocido como Súper Niño, comienza a consolidarse y podría generar cambios importantes en el clima argentino durante los próximos meses. La etapa de mayor intensidad está prevista entre octubre y finales de 2026 hasta abril de 2027.
El fenómeno se caracteriza por un marcado calentamiento de la superficie del océano Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones de lluvias y temperaturas a escala global.
Entre las zonas argentinas con mayor exposición aparecen el Litoral y el Noreste, donde Misiones y Corrientes registrarían las mayores probabilidades de lluvias fuertes. También se esperan precipitaciones superiores a las habituales en sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe.
Súper Niño en Mendoza: tormentas y posibilidad de granizo
En Mendoza y San Juan se anticipan anomalías importantes de precipitaciones, junto con un incremento considerable de las nevadas y lluvias en la zona cordillerana.
En Mendoza, el período de mayor riesgo se extendería desde septiembre/octubre de 2026 hasta abril de 2027, con un marcado aumento de la inestabilidad y lluvias tempranas durante octubre y noviembre.
En tanto, el Piedemonte y el Gran Mendoza aparecen como las áreas de mayor vulnerabilidad estructural. Allí existe un riesgo elevado de aluviones, mientras que sectores bajos del este y noreste del área metropolitana podrían sufrir inundaciones y anegamientos. Por todo eso se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar sorpresas.
En el sur provincial, particularmente en San Rafael y General Alvear, se prevé una elevada exposición a tormentas severas acompañadas de lluvia y granizo.
En tanto, el Valle de Uco y la Alta Montaña recibirían precipitaciones por encima de la media. En la cordillera, la atención estará puesta en el deshielo después de las intensas nevadas invernales y en la posible crecida de los caudales de los ríos que abastecen los diques mendocinos.
Súper Niño: qué puede pasar en el país y las búsquedas en Google Trends
Entre Ríos y Buenos Aires también presentarían lluvias más frecuentes de lo habitual. El exceso de agua podría aumentar el riesgo de desbordes de ríos, anegamientos y tormentas severas, especialmente en áreas bajas o vulnerables.
El escenario también genera preocupación para la actividad agropecuaria, el transporte y la logística. Sin embargo, algunas regiones áridas podrían beneficiarse de una recuperación de sus reservas hídricas.
A esto se suma la posibilidad de temperaturas elevadas y olas de calor por la combinación del fenómeno con los altos registros térmicos globales.
Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza coordinó un Plan Integral de Prevención con los 18 intendentes y Defensa Civil, que contempla la limpieza de cauces y colectores aluvionales.
Además, se anunció un nuevo sistema de Alerta Temprana para teléfonos celulares, que enviará avisos georreferenciados a dispositivos ubicados en zonas donde exista un riesgo inminente.
Por otra parte, los términos "Súper Niño" y "El Niño" fueron (y son) altamente buscados en Google, marcando una clara tendencia en el interés de los usuarios durante agosto y hasta la actualidad.
Tal como se percibe en el primer gráfico, en Argentina y desde el 19 de abril y hasta agosto inclusive, las búsquedas crecieron notablemente. La gente quiere saber todo sobre las tormentas severas que azotarían Argentina y quedó claro.
De hecho, "Súper Niño" experimentó un pico masivo de interés y búsquedas en aumento (breakout) en el filtro de los últimos días de Google Trends respecto de Mendoza, que encabezó las búsquedas.
En pocas palabras
- Súper Niño: fenómeno climático extremo previsto entre octubre 2026 y abril 2027.
- Impacto Mendoza: se esperan lluvias intensas, tormentas, nevadas y riesgo de aluviones e inundaciones.
- Medidas preventivas: Gobierno provincial coordina plan integral y sistema de alerta temprana.