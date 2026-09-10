El Niño: Nación emitió pautas para el sector agropecuario ante el impacto del fenómeno climático

Entre los puntos clave presentados por la cartera agropecuaria, se destacan las indicaciones precisas sobre el manejo de hacienda. El reporte oficial insta a revisar de forma integral las instalaciones ganaderas y asegurar el traslado de los animales hacia zonas elevadas para evitar pérdidas frente a eventuales anegamientos prolongados.

Las claves productivas frente a El Niño

En el ámbito de la agricultura, el organismo oficial remarcó la importancia de planificar la fecha de siembra en función del perfil de humedad del suelo. Se aconsejó realizar controles sanitarios estrictos en los cultivos ante la posibilidad de una rápida proliferación de plagas y enfermedades fúngicas favorecidas por la elevada humedad relativa.

Respecto a la infraestructura predial, la secretaría instó a realizar la limpieza profunda de los canales de drenaje internos y a garantizar el correcto mantenimiento de los caminos. Estas maniobras buscan mantener la movilidad operativa y facilitar evacuaciones rápidas en situaciones de emergencia hídrica en las fincas.

Asimismo, las pautas oficiales alcanzaron al sector hortícola y frutícola. La indicación técnica sugiere asegurar estructuras de protección e inspeccionar los sistemas de escurrimiento para evitar la saturación hídrica de las raíces de las plantas

Alerta por El Niño y la preparación del territorio en Mendoza

La previsión técnica sobre El Niño mantiene en alerta máxima a Mendoza. Informes de la Organización de las Naciones Unidas indicaron previamente que el fenómeno alcanzará registros históricos de intensidad a nivel global.

En la región cuyana, el riesgo principal radica en la gestación de tormentas severas y aluviones. La cuenca del piedemonte y las zonas irrigadas locales requieren atención prioritaria ante la alta probabilidad de lluvias intensas concentradas en breves lapsos de tiempo.

Frente a este escenario crítico, las autoridades recuerdan la importancia de coordinar las pautas del gobierno nacional con los planes de contingencia locales. La prevención anticipada en los sectores productivos continuará como el eje primordial para mitigar pérdidas económicas y resguardar la seguridad de la población.