Ganó una medalla en los Juegos Suramericanos y chicaneó a Franco Colapinto: "Yo le gané"

La respuesta sorprendió a todos: "Yo ya le gané"; y luego explicó cómo se dio la situación que lo tuvo como protagonista junto al nacido en Pilar.

"Se hizo un evento con 9Z y Globant en su momento, cuando Franco estaba en Fórmula 2, en el cual, nada, se hizo una preclasificación abierta", comenzó explicando.

"Los ganadores de la prequali competían en una serie de carreras y se hacía una grilla final y esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial", manifestó Coleff.

"Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos. Y bueno, igual se alargó la carrera y se me cortó internet, pero en pista estaba yo adelante", terminó de relatar, entre risas.

El ganador de los Juegos Suramericanos venció al piloto argentino de la Fórmula 1.

Bruno Coleff brilló en los Juegos Suramericanos

En una actuación histórica para los deportes electrónicos de la delegación argentina, Coleff logró subirse al podio y convertirse en uno de los primeros medallistas nacionales de la disciplina.

La competencia se disputó el pasado martes 15 de septiembre en la L2 Arena de Rosario, utilizando el título de simulación automovilística Assetto Corsa GT.

El clasificador final de la prueba quedó conformado de la siguiente manera:

1.° Ángel Inostroza (Chile): 15 puntos.

2.° Coleff (Argentina): 12 puntos.

3.° Omar Escorcia (Colombia): 10 puntos.

Para finalizar, le consultaron si admira a Franco Colapinto: "Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte".

Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él. Obviamente, yo no me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él".

Me parece un genio, un grande. Me parece un genio, un grande.

"Pero bueno, es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte. A mí me pasa así. O sea, me van a salir a matar por lo que estoy diciendo, porque yo lo sé, es polemiquísimo. Pero a ver, por ahí que le tengo un respeto y obviamente quiero que le vaya lo mejor posible", cerró el ganador de la medalla de plata.