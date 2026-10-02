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De qué tela deben ser las medias para evitar el mal olor en verano

Cuando hace calor, los pies lo sufren y saber elegir correctamente las medias que usas podría ser clave para evitar el famoso "olor a pata"

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
De qué tela deben ser las medias para evitar el mal olor en verano

De qué tela deben ser las medias para evitar el mal olor en verano

Con la llegada del verano y el calor, hay que tener algunos cuidados corporales. Sin embargo, no siempre se trata solo de la higiene, sino también del tipo de ropa que usamos y su tela. En este caso, saber elegir bien qué clase de calcetines o medias usar es clave para evitar el mal olor.

El secreto para evitar el mal olor en verano: cómo elegir la tela de tus medias

El tejido, el ajuste y la capacidad de la tela para gestionar la humedad pueden cambiar bastante la sensaci&oacute;n del pie a lo largo del d&iacute;a.

El tejido, el ajuste y la capacidad de la tela para gestionar la humedad pueden cambiar bastante la sensación del pie a lo largo del día.

Imagínate llegar a casa después de un largo día laboral o deportivo con los pies húmedos por la acumulación de transpiración y olor, pero no saber cómo evitarlo. Pero esto por lo general se debe a la elección equivocada de las telas de las medias porque incrementan el calor que se acumula en el pie y en el zapato, impulsando una sudoración excesiva.

A pesar de que el algodón 100% es el tejido más popular y cómodo para vestir a diario, puede volverse un inconveniente cuando la temperatura sube o hay más actividad física. La razón principal es su capacidad de retención: aunque absorbe el sudor fácilmente, no se seca rápido, por lo que deja la humedad atrapada contra la piel.

Por este motivo, los expertos aconsejan evitar prendas 100% algodón o de cachemir en situaciones de mucho calor, mucho tiempo con zapatillas o al realizar ejercicio.

Se cree que las medias de algod&oacute;n no son adecuados para algunos usos, como caminatas o ejercicio f&iacute;sico.

Se cree que las medias de algodón no son adecuados para algunos usos, como caminatas o ejercicio físico.

De esta forma para mantener los pies secos, frescos y evitar problemas con los olores, las telas de las medias que favorecen el uso prolongado, cómodo, práctico y seguro son:

Para hacer deporte y actividad física, las medias de bambú y de poliéster son unas de las mejores aliadas gracias a su ligereza y capacidad de transpirabilidad. Sin embargo, el nylon y el spandex también son excelentes complementos para prendas deportivas.

Cuando tenés un día largo o hay que caminar mucho, la lana merino junto con el bambú es ideal, garantizando comodidad sin acumular calor indeseado.

Asímismo para usar ropa más formal y zapatos de vestir se recomienda elegir medias co telas más delgadas de nylon y spandex, ya que permiten mantener la frescura a pesar del zapato cerrado.

En pocas palabras

  • Elegir medias correctas: es clave para evitar el mal olor en verano al controlar la transpiración.
  • Evitar algodón 100%: en calor, el algodón retiene humedad y no se seca rápido, favoreciendo el olor.
  • Telas recomendadas: bambú, poliéster, nylon y spandex son ideales por su transpirabilidad y frescura.
Resumen generado por Thinkindot AI

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