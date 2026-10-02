De qué tela deben ser las medias para evitar el mal olor en verano

Con la llegada del verano y el calor, hay que tener algunos cuidados corporales. Sin embargo, no siempre se trata solo de la higiene, sino también del tipo de ropa que usamos y su tela. En este caso, saber elegir bien qué clase de calcetines o medias usar es clave para evitar el mal olor.
El secreto para evitar el mal olor en verano: cómo elegir la tela de tus medias
Imagínate llegar a casa después de un largo día laboral o deportivo con los pies húmedos por la acumulación de transpiración y olor, pero no saber cómo evitarlo. Pero esto por lo general se debe a la elección equivocada de las telas de las medias porque incrementan el calor que se acumula en el pie y en el zapato, impulsando una sudoración excesiva.
A pesar de que el algodón 100% es el tejido más popular y cómodo para vestir a diario, puede volverse un inconveniente cuando la temperatura sube o hay más actividad física. La razón principal es su capacidad de retención: aunque absorbe el sudor fácilmente, no se seca rápido, por lo que deja la humedad atrapada contra la piel.
Por este motivo, los expertos aconsejan evitar prendas 100% algodón o de cachemir en situaciones de mucho calor, mucho tiempo con zapatillas o al realizar ejercicio.
De esta forma para mantener los pies secos, frescos y evitar problemas con los olores, las telas de las medias que favorecen el uso prolongado, cómodo, práctico y seguro son:
Para hacer deporte y actividad física, las medias de bambú y de poliéster son unas de las mejores aliadas gracias a su ligereza y capacidad de transpirabilidad. Sin embargo, el nylon y el spandex también son excelentes complementos para prendas deportivas.
Cuando tenés un día largo o hay que caminar mucho, la lana merino junto con el bambú es ideal, garantizando comodidad sin acumular calor indeseado.
Asímismo para usar ropa más formal y zapatos de vestir se recomienda elegir medias co telas más delgadas de nylon y spandex, ya que permiten mantener la frescura a pesar del zapato cerrado.
En pocas palabras
- Elegir medias correctas: es clave para evitar el mal olor en verano al controlar la transpiración.
- Evitar algodón 100%: en calor, el algodón retiene humedad y no se seca rápido, favoreciendo el olor.
- Telas recomendadas: bambú, poliéster, nylon y spandex son ideales por su transpirabilidad y frescura.