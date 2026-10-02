De qué tela deben ser las medias para evitar el mal olor en verano

Por este motivo, los expertos aconsejan evitar prendas 100% algodón o de cachemir en situaciones de mucho calor, mucho tiempo con zapatillas o al realizar ejercicio.

Se cree que las medias de algodón no son adecuados para algunos usos, como caminatas o ejercicio físico.

De esta forma para mantener los pies secos, frescos y evitar problemas con los olores, las telas de las medias que favorecen el uso prolongado, cómodo, práctico y seguro son:

Para hacer deporte y actividad física, las medias de bambú y de poliéster son unas de las mejores aliadas gracias a su ligereza y capacidad de transpirabilidad. Sin embargo, el nylon y el spandex también son excelentes complementos para prendas deportivas.

Cuando tenés un día largo o hay que caminar mucho, la lana merino junto con el bambú es ideal, garantizando comodidad sin acumular calor indeseado.

Asímismo para usar ropa más formal y zapatos de vestir se recomienda elegir medias co telas más delgadas de nylon y spandex, ya que permiten mantener la frescura a pesar del zapato cerrado.