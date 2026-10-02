"Adiós Apache": Tevez anunció su partido despedida con una llamativa imagen

Tevez, quien salió de las divisiones inferiores boquenses, disputó 279 partidos oficiales y anotó 94 goles con la camiseta azul y oro. Ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, la Copa Sudamericana en 2004 y obtuvo 7 títulos nacionales.

Además Tevez actuó en Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua.

Los números de Tevez

En su rica trayectoria totalizó 747 partidos, 308 goles y 144 asistencias, se adjudicó una UEFA Champions League y dos Premier League con el United, una Premier League con el City y alcanzó la final europea con la Juventus en 2015, previa a su regreso al Xeneize.

Tevez convocará a numerosas figuras para su partido despedida

Tevez quiere convocar a grandes estrellas del fútbol mundial para su despedida, con quienes compartió equipo. Se destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Edwin Van der Sar, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nemanja Vidi, Park Ji-Sung y Patrice Evra.

Luego el Apache se lanzó como director técnico en el fútbol argentino, en donde dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba.

Este homenaje a un hijo pródigo de Boca no solo congregará a miles de hinchas en Brandsen 805, sino que permitirá a la directiva xeneize reencontrarse con sus referentes históricos.