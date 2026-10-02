Palermo, sin pelos en la lengua sobre la chance de enfrentar a Boca en la final de la Copa Argentina

"Tenés esa sensación de que preferís que sea otro equipo, obviamente. Uno no quiere estar en una situación de emociones que se generan y es entendible por mi parte", expresó abiertamente el entrenador de Platense al reflexionar sobre la carga afectiva que le traería dicho encuentro.

Sin embargo, el DT le puso paños fríos al asunto y pidió enfocar la atención en el choque que sostendrán el próximo miércoles 28 de octubre frente a Atlético Tucumán: "Primero tendremos que jugar el partido para saber si existe la posibilidad de llegar a una final. Después se verá si es con Boca o Banfield, pero hay que esperar y no anticiparnos a los hechos".

Platense, que eliminó al Pincha gracias al gol de Gonzalo Lencina a los 83 minutos, apunta todos sus cañones a la Copa Argentina. Sin chances firmes en el Torneo Clausura, el certamen le brinda la oportunidad de lograr su segunda estrella en dos años y el pasaje directo a la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.

Por su parte, la otra semifinal entre Boca y Banfield se disputará el 14 de noviembre. La final del torneo, por su parte, está pactada para el miércoles 2 de diciembre.