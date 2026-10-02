Palermo, sin pelos en la lengua sobre la chance de enfrentar a Boca en la final de la Copa Argentina

Platense le ganó agónicamente a Estudiantes y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. En esta nueva instancia el Calamar se verá las caras con Atlético Tucumán (quien viene de dejar en el camino a Independiente Rivadavia).
Martín Palermo alzó la voz tras meter a Platense entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. El Titán se refirió a una hipotética final con Boca
Platense le ganó agónicamente a Estudiantes y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. En esta nueva instancia el Calamar se verá las caras con Atlético Tucumán (quien viene de dejar en el camino a Independiente Rivadavia).
Tras meter a su equipo entre los cuatro mejores de la competencia, quien rompió el silencio fue Martín Palermo. El director técnico habló en zona mixta y se animó a referirse a una hipotética final ante Boca, el club de sus amores.
Tras vencer a Estudiantes por la mínima diferencia, Martín Palermo enfrentó los micrófonos de TyC Sports y se animó a hablar de una hipotética final de la Copa Argentina, contra Boca.
"Tenés esa sensación de que preferís que sea otro equipo, obviamente. Uno no quiere estar en una situación de emociones que se generan y es entendible por mi parte", expresó abiertamente el entrenador de Platense al reflexionar sobre la carga afectiva que le traería dicho encuentro.
Sin embargo, el DT le puso paños fríos al asunto y pidió enfocar la atención en el choque que sostendrán el próximo miércoles 28 de octubre frente a Atlético Tucumán: "Primero tendremos que jugar el partido para saber si existe la posibilidad de llegar a una final. Después se verá si es con Boca o Banfield, pero hay que esperar y no anticiparnos a los hechos".
Platense, que eliminó al Pincha gracias al gol de Gonzalo Lencina a los 83 minutos, apunta todos sus cañones a la Copa Argentina. Sin chances firmes en el Torneo Clausura, el certamen le brinda la oportunidad de lograr su segunda estrella en dos años y el pasaje directo a la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.
Por su parte, la otra semifinal entre Boca y Banfield se disputará el 14 de noviembre. La final del torneo, por su parte, está pactada para el miércoles 2 de diciembre.