Tres aficionados lideran al Abierto del Oeste de golf que se juega en el Club de Campo Mendoza

El cordobés Segundo Oliva Pinto es el líder después de una vuelta de 67 golpes que le permite acumular un total de 135 impactos (-9) y una ventaja de dos golpes sobre su escolta Leandro Mihaich, quien firmó una tarjeta de 71 y suma 137 (-7).

Andy Benenati es uno de los mejores mendocinos.

En el tercer puesto aparece Mateo Pulcini, el campeón del último Latin America Amateur Championship, quien hizo una segunda ronda de 70 golpes e iguala en 139 (-5) con Maxi Godoy quien arrancó el viernes como único puntero e hizo 74 golpes que le permiten, por ahora, ser el mejor profesional del torneo.