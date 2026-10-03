Tres aficionados lideran al Abierto del Oeste de golf que se juega en el Club de Campo Mendoza

Tres aficionados encabezan las posiciones del Abierto del Oeste de golf tras haberse completado la segunda ronda en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
Tres aficionados encabezan el Abierto del Oeste de golf tras haberse completado la segunda ronda en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
Tres aficionados encabezan las posiciones del Abierto del Oeste de golf tras haberse completado la segunda ronda en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
El cordobés Segundo Oliva Pinto es el líder después de una vuelta de 67 golpes que le permite acumular un total de 135 impactos (-9) y una ventaja de dos golpes sobre su escolta Leandro Mihaich, quien firmó una tarjeta de 71 y suma 137 (-7).
En el tercer puesto aparece Mateo Pulcini, el campeón del último Latin America Amateur Championship, quien hizo una segunda ronda de 70 golpes e iguala en 139 (-5) con Maxi Godoy quien arrancó el viernes como único puntero e hizo 74 golpes que le permiten, por ahora, ser el mejor profesional del torneo.
Más atrás, con 140 (-4), aparecen Jesús Montenegro (70), Diego Prone (72) y el también aficionado Santiago Bailleres (70), mientras que en el 8vo puesto, expectantes, quedaron Julián Etulain y Jorge Monroy quienes sumar 141 después de sendas tarjetas de 70 y 71 golpes, respectivamente.
Las posiciones del Abierto del Oeste de golf
El mejor mendocino del leaderboard es Pablo Bernal quien tuvo una segunda ronda de 70 golpes y con 142 iguala en la 10ma posición a Miguel Carballo (73).
Detrás, a sólo un golpe y tras una buena vuelta de 70 impactos el puesto 12 es de Andrés Benenati quien lo comparte con Franco Romero y Leonardo Ledesma, dos que firmaron 69 golpes este viernes.