Alfredo Berti se mostró resignado por el empate de Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima La Plata

Requerido sobre si el resultado le dejaba "sabor a derrota", con mucho énfasis el DT de la Lepra dijo: "Un empate con sabor a empate. Esto es como lo vengo diciendo ya hace muchas fechas: va a ser así hasta el final. Creo que el equipo jugó bien, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo creo que también tuvimos chances como para convertir el segundo gol, no lo pudimos hacer, y bueno, en una jugada la rival nos convierte, faltando muy poquito. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque esto va a ser así de acá al final".

Alfredo Berti se mostró preocupado por las varios lesionados que dejó como saldo el partido de este viernes.

Una preocupación: los lesionados de Independiente Rivadavia

El andamiaje del equipo se vio afectado por la intensidad del juego y una seguidilla de lesiones, como las de Luciano Gómez, que fue reemplazado por Ezequiel Bonifacio, que poco más de un cuarto de hora después, también se lesionó y debió dejar el lugar al paraguayo Villalba. Sobre el final, llegó la lesión más preocupante, la de Maxi Salas, que quedó tendido largos minutos en el piso hasta ser sacado. Sobre esto Berti confirmó su preocupación al ser consultado sobre el tema: "Sí, sí, veremos mañana, pero bueno, hoy (por este viernes) fue un partido accidentado para nosotros. La verdad que sufrimos varias bajas, pero bueno, ya mañana hay que volver a entrenar y dar vuelta a la página y prepararnos para el partido que viene, que va a ser igual de difícil que el que pasó".

El fina de la conferencia volvió a sacar a relucir el carácter de Alfredo Berti, que ante un supuesto malestar del hincha expuesto por el periodista, el entrenador negó esto y afirmó que "no, eso es una sensación tuya, no es lo que yo veo del hincha. Eso es una pregunta tramposa, eso es lo que sentís vos", enfatizó algo molesto.

Luego agregó: "Nosotros lo sentimos, nosotros sentimos que el hincha viene a la cancha, nos apoya. Ahora se estila mucho a pedirle disculpas a los hinchas, y cuando uno pide disculpas es porque siente culpa, y estos chicos están entrenados para no tener que pedir disculpas, porque dejan todo permanentemente, día a día", destacó el DT.

Finalmente aclaró: "Nosotros les inculcamos eso, y la gente lo retribuye con el aplauso. Así que la sensación esa que vos decís, me parece que es más una sensación más tuya que la del hincha".