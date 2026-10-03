Apenas ocultando la bronca por los tres puntos que se perdieron en casa, Alfredo Berti tuvo la lucidez para saber que estas situaciones son parte del juego en un torneo tan parejo y en fase de definición, y así lo analizó en la conferencia de prensa tras el duelo entre la Lepra y el Lobo platense.
Alfredo Berti se mostró resignado por el empate de Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima La Plata
El DT de Independiente Rivadavia Alfredo Berti, mostró limitada desazón por el empate agónico de la visita. "Esto va a ser así hasta el final", reflexionó
Tras el partido intenso jugado este viernes por Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Bautista Gargantini, la conferencia de prensa del DT local tuvo dos puntos interesantes al analizar la igualdad en uno, luego de haber hecho méritos para ganarlo.
El análisis de Alfredo Berti sobre el empate de Independiente Rivadavia
El inicio y el final del contacto con la prensa por parte del entrenador Berti expusieron el autocontrol del santafesino para analizar fríamente, pasada la calentura del empate en la agonía, lo que sucedió en cancha. También se mostró preocupado por las lesiones de jugadores claves.
Requerido sobre si el resultado le dejaba "sabor a derrota", con mucho énfasis el DT de la Lepra dijo: "Un empate con sabor a empate. Esto es como lo vengo diciendo ya hace muchas fechas: va a ser así hasta el final. Creo que el equipo jugó bien, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo creo que también tuvimos chances como para convertir el segundo gol, no lo pudimos hacer, y bueno, en una jugada la rival nos convierte, faltando muy poquito. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque esto va a ser así de acá al final".
Una preocupación: los lesionados de Independiente Rivadavia
El andamiaje del equipo se vio afectado por la intensidad del juego y una seguidilla de lesiones, como las de Luciano Gómez, que fue reemplazado por Ezequiel Bonifacio, que poco más de un cuarto de hora después, también se lesionó y debió dejar el lugar al paraguayo Villalba. Sobre el final, llegó la lesión más preocupante, la de Maxi Salas, que quedó tendido largos minutos en el piso hasta ser sacado. Sobre esto Berti confirmó su preocupación al ser consultado sobre el tema: "Sí, sí, veremos mañana, pero bueno, hoy (por este viernes) fue un partido accidentado para nosotros. La verdad que sufrimos varias bajas, pero bueno, ya mañana hay que volver a entrenar y dar vuelta a la página y prepararnos para el partido que viene, que va a ser igual de difícil que el que pasó".
El fina de la conferencia volvió a sacar a relucir el carácter de Alfredo Berti, que ante un supuesto malestar del hincha expuesto por el periodista, el entrenador negó esto y afirmó que "no, eso es una sensación tuya, no es lo que yo veo del hincha. Eso es una pregunta tramposa, eso es lo que sentís vos", enfatizó algo molesto.
Luego agregó: "Nosotros lo sentimos, nosotros sentimos que el hincha viene a la cancha, nos apoya. Ahora se estila mucho a pedirle disculpas a los hinchas, y cuando uno pide disculpas es porque siente culpa, y estos chicos están entrenados para no tener que pedir disculpas, porque dejan todo permanentemente, día a día", destacó el DT.
Finalmente aclaró: "Nosotros les inculcamos eso, y la gente lo retribuye con el aplauso. Así que la sensación esa que vos decís, me parece que es más una sensación más tuya que la del hincha".
En pocas palabras
- Alfredo Berti: El DT de Independiente Rivadavia analizó el empate contra Gimnasia y Esgrima La Plata como "sabor a empate", reconociendo la paridad del torneo.
- Análisis del partido: Berti destacó el buen primer tiempo y las chances de gol perdidas, aunque lamentó las lesiones de jugadores clave.
- Relación con el hincha: El entrenador refutó la idea de malestar del público, asegurando que sienten apoyo y que el equipo deja todo en cada partido.