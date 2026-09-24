¿Por qué Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual? La contundente respuesta de Alfredo Berti

¿Por qué la Lepra se mantuvo todo el año arriba? El entrenador del Azul lo respondió de manera contundente.

Alfredo Berti y las claves de un laureado Independiente Rivadavia

Alfredo Berti se refirió al buen presente que trae aparejado Independiente Rivadavia como líder de la Tabla Anual y dio los motivos por los cuales considera que la Lepra está en el puesto que premia al final de la fase regular del Torneo Clausura al mejor equipo del año.