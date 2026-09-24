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¿Por qué Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual? La contundente respuesta de Alfredo Berti

Independiente Rivadavia es puntero de la Tabla Anual y Alfredo Berti explicó las razones del buen presente de la Lepra

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Alfredo Berti habló de las claves del Independiente Rivadavia puntero de la Tabla Anual. 

Alfredo Berti habló de las claves del Independiente Rivadavia puntero de la Tabla Anual. 

Independiente Rivadavia ratificó su liderazgo en la Tabla Anual luego del triunfo ante Barracas Central por la décima fecha del Torneo Clausura. Apostando a terminar el año con algún trofeo que corone la gran temporada, Alfredo Berti mantiene la vara alta para un grupo de futbolistas que se ha brindado en lo que va del 2026.

¿Por qué la Lepra se mantuvo todo el año arriba? El entrenador del Azul lo respondió de manera contundente.

Alfredo Berti y las claves de un laureado Independiente Rivadavia

Alfredo Berti se refirió al buen presente que trae aparejado Independiente Rivadavia como líder de la Tabla Anual y dio los motivos por los cuales considera que la Lepra está en el puesto que premia al final de la fase regular del Torneo Clausura al mejor equipo del año.

Las claves para Berti:

  • "Porque hay una construcción de hace más de dos años. Cuando nosotros llegamos, el equipo estaba en el puesto 15 de la tabla, estábamos últimos en el descenso. Faltaban pocas fechas y había que hacer una cantidad importante de puntos para sostener la categoría. Ahí empezó todo. Se empezó a reconstruir el equipo desde el fondo".
  • "Hemos consolidado una base de futbolistas que sabe la historia del club y que les gusta pertenecer. Tiene sentido de pertenencia y se acoplan bien con la gente. La gente le muestra un respeto impresionante a los futbolistas. Eso les da tranquilidad a ellos para poder desarrollar su trabajo".
  • "A medida que fueron pasando los meses se fueron agregando otros futbolistas que también le dieron su impronta al grupo. Futbolistas la mayoría de la B Metro, de la B Nacional; y se fueron acoplando y fueron creciendo con los chicos que estaban desde el primer momento y, en consecuencia, con todo ese trabajo mancomunado y estos casi dos años y medio de trabajo, nos constituimos como un equipo competitivo que sabemos a lo que jugamos y cada uno lo sabe muy bien".

En ese sentido, el entrenador del Azul agregó, en diálogo con ESPN, que el grupo está fuerte y que son los futbolistas los mismos que "gestionan el grupo, nosotros los acompañamos", aseguró en referencia al cuerpo técnico.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

La Lepra retomó los entrenamientos post partido ante Barracas Central pero tendrá un mini receso a causa de la fecha FIFA. Es por ello que, el próximo partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata lo jugara el viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini, a las 21.30.

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