¿Por qué Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual? La contundente respuesta de Alfredo Berti

Las claves para Berti:
- "Porque hay una construcción de hace más de dos años. Cuando nosotros llegamos, el equipo estaba en el puesto 15 de la tabla, estábamos últimos en el descenso. Faltaban pocas fechas y había que hacer una cantidad importante de puntos para sostener la categoría. Ahí empezó todo. Se empezó a reconstruir el equipo desde el fondo".
- "Hemos consolidado una base de futbolistas que sabe la historia del club y que les gusta pertenecer. Tiene sentido de pertenencia y se acoplan bien con la gente. La gente le muestra un respeto impresionante a los futbolistas. Eso les da tranquilidad a ellos para poder desarrollar su trabajo".
- "A medida que fueron pasando los meses se fueron agregando otros futbolistas que también le dieron su impronta al grupo. Futbolistas la mayoría de la B Metro, de la B Nacional; y se fueron acoplando y fueron creciendo con los chicos que estaban desde el primer momento y, en consecuencia, con todo ese trabajo mancomunado y estos casi dos años y medio de trabajo, nos constituimos como un equipo competitivo que sabemos a lo que jugamos y cada uno lo sabe muy bien".
En ese sentido, el entrenador del Azul agregó, en diálogo con ESPN, que el grupo está fuerte y que son los futbolistas los mismos que "gestionan el grupo, nosotros los acompañamos", aseguró en referencia al cuerpo técnico.
Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
La Lepra retomó los entrenamientos post partido ante Barracas Central pero tendrá un mini receso a causa de la fecha FIFA. Es por ello que, el próximo partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata lo jugara el viernes 2 de octubre en el Estadio Bautista Gargantini, a las 21.30.