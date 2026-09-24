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Habló el DT

Lionel Scaloni palpitó su posible renovación: "Tengo ganas de estar acá"

La Selección argentina se prepara para disputar tres partidos y Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa de la histórica despedida del 10

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección argentina.

Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección argentina.

Lionel Scaloni afrontará tres compromisos amistosos en esta fecha FIFA, con el atractivo de que en el tercero se producirá la histórica y emotiva despedida de Lionel Messi. Además, el entrenador deberá reunirse con Chiqui Tapia para sellar su renovación contractual, un tema que mantiene en vilo al mundo del fútbol.

Hoy, luego de la práctica con los jugadores de la Selección argentina en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, el DT habló con los medios de comunicación y no dejó temas sin tocar.

Lionel Scaloni tiene una cita pendiente con Chiqui Tapia.

Lionel Scaloni tiene una cita pendiente con Chiqui Tapia.

Scaloni habló sobre su renovación

El entrenador argentino fue consultado sobre cuáles son los pasos a seguir para lograr su renovación: "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días".

"Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual", explicó Scaloni.

"Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas", dijo sobre la reunión pendiente que tiene con Chiqui Tapia.

En cuanto a una nueva convocatoria que incluyó caras nuevas, manifestó: "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo y incluso no sabiendo si íbamos a estar".

"Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo pero tenemos la mente de que estos chicos se puedan quedar", indicó sobre la renovación de un plantel que ganó todo con la albiceleste.

Lionel Scaloni encabeza los entrenamientos de la albiceleste.

Lionel Scaloni encabeza los entrenamientos de la albiceleste.

El cronograma de Lionel Scaloni y la Selección argentina

  • Viernes 25 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.
  • Sábado 26 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.
  • Domingo 27 de septiembre: jornada de descanso.
  • Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.
  • Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.

En cuanto a la agenda de partidos, así quedaron estipulados:

  • Miércoles 30 de septiempre vs. Bolivia.
  • Sábado 3 de octubre vs. Burkina Faso.
  • Martes 6 de octubre vs. Benín.

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