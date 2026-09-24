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Se baja el telón

Salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi: así podés comprarlas

La Selección argentina se prepara para disputar tres amistosos en la fecha FIFA; ante Benín, Lionel Messi tendrá su última función

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nadie quiere perderse el adiós de Lionel Messi.

Nadie quiere perderse el "adiós" de Lionel Messi.

Será un hecho histórico: Lionel Messi se pondrá por última vez la 10 de la Selección argentina y nadie quiere perderse su despedida. Por este motivo, la AFA definió los detalles de la venta de entradas para la seguidilla de tres partidos del equipo de Lionel Scaloni, que promete un cierre lleno de emoción en el Monumental.

Los hinchas esperaban con grandes expectativas la apertura del sistema digital para asegurar su lugar en la bajada del telón del gran capitán en la albiceleste.

La despedida de Lionel Messi afectar&aacute; los corazones de los millones de fan&aacute;ticos que tiene repartidos en el mundo.

La despedida de Lionel Messi afectará los corazones de los millones de fanáticos que tiene repartidos en el mundo.

El último baile de Lionel Messi

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la AFA, la comercialización de los tickets se pondrá en marcha este jueves 24 a partir de las 18. Si bien la fecha de apertura del sistema estaba programada originalmente para el 22 de septiembre, los organizadores resolvieron posponer el lanzamiento para terminar de ajustar la logística del evento.

El trámite de adquisición se llevará a cabo de forma exclusiva mediante el portal deportick.com. Para poder ingresar a la fila virtual y concretar la compra, los hinchas deberán estar registrados previamente con un usuario activo en dicha web.

Respecto a las condiciones de venta, la casa madre del fútbol argentino estableció un tope máximo de hasta cuatro entradas generales por usuario. Vale remarcar que esta misma ventana de expendio aplicará en simultáneo tanto para el choque frente a Burkina Faso como para el duelo ante Benín.

Lionel Messi dir&aacute; "adi&oacute;s" luego de ganarlo todo con la albiceleste.

Lionel Messi dirá "adiós" luego de ganarlo todo con la albiceleste.

Los precios de las entradas para despedir a Lionel Messi

  • Popular: $90.000.
  • Menor - Popular (3 a 10 años): $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.
  • Menores (a partir de los 3 años deben abonar platea completa.
  • Personas discapacitadas: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. Desde la organización informaron que no tendrán ingreso el día del partido quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
La camiseta que utilizar&aacute; Lionel Messi en su &uacute;ltimo partido en la Selecci&oacute;n.

La camiseta que utilizará Lionel Messi en su último partido en la Selección.

Así se sacan las entradas para ver a Lionel Messi

  • Ingresar a DeporTick.
  • Hacer click en Iniciar/Registrarse en la esquina superior derecha.
  • Completar los datos.

Si ya estás logueado, únicamente tendrás que buscar el evento en cuestión al que querés asistir.

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