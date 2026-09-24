Salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi: así podés comprarlas

Los hinchas esperaban con grandes expectativas la apertura del sistema digital para asegurar su lugar en la bajada del telón del gran capitán en la albiceleste.

La despedida de Lionel Messi afectará los corazones de los millones de fanáticos que tiene repartidos en el mundo.

El último baile de Lionel Messi

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la AFA, la comercialización de los tickets se pondrá en marcha este jueves 24 a partir de las 18. Si bien la fecha de apertura del sistema estaba programada originalmente para el 22 de septiembre, los organizadores resolvieron posponer el lanzamiento para terminar de ajustar la logística del evento.