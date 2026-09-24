Quién es el polémico árbitro designado para Boca vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para el cruce de los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, a disputarse el próximo domingo, a las 17, en el Gigante de Arroyito.
La AFA designó al juez para dirigir el partido de los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing. Los antecedentes con cada uno
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para el cruce de los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, a disputarse el próximo domingo, a las 17, en el Gigante de Arroyito.
El árbitro designado es el polémico Andrés Gariano, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. En la cabina de videoasistencia (VAR) estará Lucas Novelli, con Diego Romero como AVAR, y Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro.
Andrés Gariano viene de ser eje de controversias tras fallos arbitrales bastante cuestionables. El más reciente data de la fecha 9 del Torneo Clausura, cuando el juez decidió no expulsar al defensor de River, Mauro Arambarri, tras una dura infracción sobre el jugador de Atlético Tucumán, Alexis Canelo.
"En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no", sostuvo Falcioni en ese entonces tras la derrota de su equipo por 2 a 1, hace dos fechas atrás.
Con respecto a los equipos que protagonizarán los cuartos de final de la Copa Argentina, Gariano dirigió en dos ocasiones a Racing (una por esta competencia) y una sola vez a Boca.
La primera vez que dicho árbitro dirigió a la Academia fue en diciembre del 2024, cuando el equipo dirigido en aquel entonces por Gustavo Costas cayó por 3 a 1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la Liga Profesional. En la segunda ocasión que Gariano dirigió a Racing, fue victoria para el elenco de Avellaneda por 1 a 0 sobre San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
En cuanto a Boca, el juez lo dirigió una vez en lo significó la goleada por 4 a 0 del Xeneize ante Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
Otra polémica que se le adjudica a Andrés Gariano este año tiene que ver con el encuentro entre Tigre y River por el Torneo Clausura vigente. El árbitro no sancionó un penal que reclamaron los de Núñez por una infracción sobre Ángel Correa y estallaron en el Millonario.
"No está para dirigir en este tipo de competencias", expresó en su momento Nicolás Otamendi. En cambio, Gariano se justificó sobre su decisión al remarcar: "En cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal".