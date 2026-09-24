Fue en busca de cobre y encontró oro: desenterró un tesoro de 3,1 kilos y un secreto que su dueño se llevó a la tumba

Tras alertar a las autoridades, el arqueólogo confirmó la grandeza de lo que había descubierto. Debajo de la tierra descansaban 934 monedas de plata romana, que en total pesaban 3,1 kilogramos y se posicionaban como el mayor tesoro monetario de su tipo hallado en Alemania para esa época. Al completar los trabajos de recuperación, limpieza y clasificación, la impresionante colección fue presentada al público en el Museo Estatal LVR de Bonn.

Las monedas equivalían a seis años de sueldo de un legionario romano.

Los especialistas creen que el dinero fue enterrado intencionalmente durante el segundo cuarto del siglo II d.C., durante el gobierno del emperador Adriano. Esta suma representaba realmente una fortuna inmensa en aquel momento.

Según detalló la investigadora, un legionario común ganaba 300 denarios al año, pero tras retenerle la mitad para comida y equipo, le quedaban 150 denarios libres; por lo tanto, reunir semejante cantidad de monedas habría exigido ahorrar todos los ingresos disponibles durante unos seis años.

El arqueólogo buscó darle una explicación al hallazgo y dijo que, como en la antigüedad no existían los bancos, el suelo y la tierra funcionaban como una caja fuerte improvisada. Sin embargo, el propietario de las monedas nunca regresó en busca de su fortuna, posiblemente falleció antes de poder revelar la razón de su escondite. Así, el tesoro permaneció oculto bajo el suelo de Wesseling durante cerca de 1.900 años