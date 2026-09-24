Fue en busca de cobre y encontró oro: desenterró un tesoro de 3,1 kilos y un secreto que su dueño se llevó a la tumba

Un arqueólogo que hacía su trabajo como de costumbre en un campo de cultivo al oeste de Alemania, recorría el lugar con su detector hasta que todo cambió y terminó sacando a la luz un tesoro que no podía quedarse, pero tampoco dejarlo: más de 900 monedas que casi valían oro.
Salió a buscar metales y desenterró el mayor tesoro encontrado
El detector de metales de Oliver Riedl no dejaba de dar señales en un campo de Alemania. De esta forma, lo que era su trabajo comenzó como la búsqueda rutinaria de un arqueólogo aficionado y terminó por dar luz a un hallazgo extraordinario en la tierra.
Parecían ser simples monedas que estaban aisladas, pero el tecetor seguía dando señales, así que el hombre detuvo su excavación, marcó el lugar exacto y encontró un tesoro nunca antes visto.
Tras alertar a las autoridades, el arqueólogo confirmó la grandeza de lo que había descubierto. Debajo de la tierra descansaban 934 monedas de plata romana, que en total pesaban 3,1 kilogramos y se posicionaban como el mayor tesoro monetario de su tipo hallado en Alemania para esa época. Al completar los trabajos de recuperación, limpieza y clasificación, la impresionante colección fue presentada al público en el Museo Estatal LVR de Bonn.
Los especialistas creen que el dinero fue enterrado intencionalmente durante el segundo cuarto del siglo II d.C., durante el gobierno del emperador Adriano. Esta suma representaba realmente una fortuna inmensa en aquel momento.
Según detalló la investigadora, un legionario común ganaba 300 denarios al año, pero tras retenerle la mitad para comida y equipo, le quedaban 150 denarios libres; por lo tanto, reunir semejante cantidad de monedas habría exigido ahorrar todos los ingresos disponibles durante unos seis años.
El arqueólogo buscó darle una explicación al hallazgo y dijo que, como en la antigüedad no existían los bancos, el suelo y la tierra funcionaban como una caja fuerte improvisada. Sin embargo, el propietario de las monedas nunca regresó en busca de su fortuna, posiblemente falleció antes de poder revelar la razón de su escondite. Así, el tesoro permaneció oculto bajo el suelo de Wesseling durante cerca de 1.900 años
En pocas palabras
- Hallazgo arqueológico: se descubrieron 934 monedas de plata romana, pesando 3,1 kg.
- Importancia histórica: es el tesoro monetario romano más grande hallado en Alemania.
- Contexto temporal: las monedas datan del siglo II d.C. y fueron enterradas para su resguardo.