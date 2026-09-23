¿Gol mil o título con Portugal? A Cristiano Ronaldo le preguntaron y no pudo elegir

Respecto a su futuro, el capitán de la Selección de Portugal prefirió no ponerse plazos: "No pienso a largo plazo, independientemente de todo lo que haya pasado y de lo que esté pasando, he aprendido a pensar en el presente".

"El momento es ahora, una nueva competición. Estoy preparado, Jorge Jesus cuenta conmigo, yo cuento con el pueblo portugués", afirmó el astro.

Al ser consultado sobre una posible fecha de retiro de la actividad, respondió: "¿Será la próxima temporada? No lo sé, lo que a veces decimos hoy es mentira y viceversa. Podría ser, si mi cuerpo me lo permite y mi mente también. No sé qué pasará".

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Durante sus declaraciones, CR7 se refirió al ciclo de Roberto Martínez y valoró la llegada del actual entrenador, a quien conoce por su paso en el fútbol árabe: "Aprovecho esta oportunidad para felicitar al entrenador Martínez por el excelente trabajo que ha realizado, siendo de otra nacionalidad, lo cual es muy difícil, debido a los constantes ataques que ha enfrentado"

"Es una nueva era con Jorge Jesus. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo, fue una elección perfecta. Deseo que todo salga lo mejor posible. Creo que el equipo está preparado, el entrenador se quedará por muchos años", sumó.

Por último, Ronaldo respondió de forma directa a las cuestionamientos recibidos en el último tiempo: "Algunos medios me atacan y tratan de matarme, pero no tienen ninguna posibilidad, solo con una escopeta. E incluso así, me salvo por poco. Estoy acostumbrado".