Bomba en el fútbol argentino: AFA amenaza con desafiliar a Vélez si va a la Justicia

"Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación. Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado y no podrá competir mientras dure el recurso de amparo", explicaron desde el entorno de la AFA.

Además, adelantaron que si la presentación judicial se hace efectiva, suspendera de inmediato la afiliación del club y mandarán el caso a la FIFA.

AFA amenaza con desafiliar a Vélez.

De esta manera, Vélez quedó parado en una encrucijada muy peligrosa: o acepta las reglas del tribunal deportivo o se expone a una sanción histórica que lo dejaría sin jugar.

El origen del problema: la mala inclusión de Villa

El reclamo se fundamentó en la firma de planilla de seis futbolistas extranjeros por parte del conjunto Xeneize, superando el límite de cinco permitidos por el reglamento.

Mientras que la dirigencia de Vélez sostuvo que Villa debía contabilizarse como cupo extranjero al no estar nacionalizado, en Boca argumentaron que el atacante cuenta con la residencia argentina y ciudadanía correspondiente por su permanencia en el país.