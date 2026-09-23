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Dura advertencia

Bomba en el fútbol argentino: AFA amenaza con desafiliar a Vélez si va a la Justicia

La decisión de Vélez sobre ir a tribunales despertó todo el enojo en AFA. Los detalles del caso, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Ahora, Vélez debe tomar una decisión. 

Ahora, Vélez debe tomar una decisión. 

Luego de que se confirmara el fallo sobre el reclamo a Boca por mala inclusión, que terminó solucionándose con una simple multa económica, la dirigencia de Vélez explotó de bronca y dejó en claro que va a pelear la decisión hasta el final, lo que despertó el enojo de la AFA.

Sucede que las autoridades del club de Liniers avisaron que recurrirán al Tribunal de Apelaciones y que no descartan meter un amparo en la Justicia ordinaria. Ante esta posibilidad, el máximo ente salió al cruce de inmediato y lanzó un aviso contundente: el club corre peligro de quedar desafiliado.

Boca terminó recibiendo una sanción económica por mala inclusión.

Boca terminó recibiendo una sanción económica por mala inclusión.

"Si meten un amparo, automáticamente quedan desafiliados"

Según reveló el Diario Olé, la respuesta en los pasillos de la AFA fue determinante sobre los riesgos que corre la institución de Liniers.

"Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación. Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado y no podrá competir mientras dure el recurso de amparo", explicaron desde el entorno de la AFA.

Además, adelantaron que si la presentación judicial se hace efectiva, suspendera de inmediato la afiliación del club y mandarán el caso a la FIFA.

AFA amenaza con desafiliar a Vélez.

AFA amenaza con desafiliar a Vélez.

De esta manera, Vélez quedó parado en una encrucijada muy peligrosa: o acepta las reglas del tribunal deportivo o se expone a una sanción histórica que lo dejaría sin jugar.

El origen del problema: la mala inclusión de Villa

El reclamo se fundamentó en la firma de planilla de seis futbolistas extranjeros por parte del conjunto Xeneize, superando el límite de cinco permitidos por el reglamento.

Mientras que la dirigencia de Vélez sostuvo que Villa debía contabilizarse como cupo extranjero al no estar nacionalizado, en Boca argumentaron que el atacante cuenta con la residencia argentina y ciudadanía correspondiente por su permanencia en el país.

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