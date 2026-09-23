Arruabarrena piensa en el once de Boca para enfrentar a Racing en busca de las semifinales

Leonel Flores se entrena con la Selección argentina en Ezeiza.

Flores, revelación en Boca y en la propia convocatoria Albiceleste, se entrenará hasta el jueves en el predio de AFA Lionel Andrés Messi, y el viernes se sumará a las prácticas del Xeneize. El sábado partirá rumbo a Rosario con todo el plantel para poder formar parte de la nómina que enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el contexto de buenas noticias, Rodrigo Battaglia está próximo a recibir el alta médica por su lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó afuera durante los últimos siete meses. El mediocampista viene completando algunas prácticas y podría sumar minutos probablemente más cerca de Unión por el Torneo Clausura.

La baja fuerte en Boca será la del aquero Álvaro Montero quien fue convocado a la Selección de Colombia para esta ventana FIFA y no estará disponible por los próximos días. Su lugar lo ocupará su habitual suplente, Leandro Brey.

El equipo sería el mismo que viene de ganarle con superioridad a San Lorenzo, a excepción del puesto del arquero. En consecuencia: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.