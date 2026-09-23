Arruabarrena piensa en el once de Boca para enfrentar a Racing en busca de las semifinales
Boca se enfrentará a Racing este domingo, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina
De cara al compromiso que se disputará en el Gigante de Arroyito, Rodolfo Arruabarrena recibió dos buenas noticias para comenzar a diagramar el once que parará frente a la Academia.
Arruabarrena piensa en el once de Boca para enfrentar a Racing por semifinales de la Copa Argentina
La dos novedades pasan porque el Vasco Arruabarrena podrá contar con Leonel Flores, convocado por Scaloni a la Selección argentina, y con Ayrton Costa, ausente en los últimos siete partidos por una pubalgia que lo tuvo a maltraer, sumado a un desgarro en el isquiotibial.
Flores, revelación en Boca y en la propia convocatoria Albiceleste, se entrenará hasta el jueves en el predio de AFA Lionel Andrés Messi, y el viernes se sumará a las prácticas del Xeneize. El sábado partirá rumbo a Rosario con todo el plantel para poder formar parte de la nómina que enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
En el contexto de buenas noticias, Rodrigo Battaglia está próximo a recibir el alta médica por su lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó afuera durante los últimos siete meses. El mediocampista viene completando algunas prácticas y podría sumar minutos probablemente más cerca de Unión por el Torneo Clausura.
La baja fuerte en Boca será la del aquero Álvaro Montero quien fue convocado a la Selección de Colombia para esta ventana FIFA y no estará disponible por los próximos días. Su lugar lo ocupará su habitual suplente, Leandro Brey.
El equipo sería el mismo que viene de ganarle con superioridad a San Lorenzo, a excepción del puesto del arquero. En consecuencia: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
En pocas palabras
- Boca piensa en Racing: El equipo de Rodolfo Arruabarrena se prepara para enfrentar a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.
- Regresos clave: Leonel Flores y Ayrton Costa vuelven al plantel, mientras Rodrigo Battaglia se recupera de una lesión.
- Ausencia y reemplazo: Álvaro Montero será baja por convocatoria a la Selección de Colombia; Leandro Brey será su reemplazante.