La decisión que tomó la AFA sobre el polémico partido Vélez vs. Boca por la Copa Argentina

El tribunal reconoció que Boca cometió una infracción reglamentaria al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro, cuando superó el límite de cinco permitido. Sin embargo, el ente afista también dijo que esta falta fue administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible.

De esa manera el tribunal se rechazó el pedido de Vélez para darle el partido por ganado por 3 a 0 o clasificar a la siguiente fase y ratificó el resultado obtenido en el campo de juego y la clasificación de Boca a los cuartos de final, donde se medirá con Racing.

Como única sanción por el error en la confección de la planilla, se le impuso a Boca Juniors una multa económica equivalente al valor de mil entradas.

Boca se medirá con Racing en Rosario

Este domingo 27 de septiembre, desde las 17, Boca se medirá con Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.