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La decisión que tomó la AFA sobre el polémico partido Vélez vs. Boca por la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó una decisión tras el reclamo que hizo Vélez para que Boca fuera eliminado de la Copa Argentina por la inclusión de seis jugadores extranjeros

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca y Vélez se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina.

Boca y Vélez se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina.

Finalmente el Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió tras el reclamo que hizo Vélez Sarsfield para que Boca Juniors fuera eliminado de la Copa Argentina por la inclusión de seis jugadores extranjeros. El pasado 2 de septiembre el elenco xeneize venció al equipo velezano 4 a 3 por penales tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario en el partido que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

La AFA decidió no dar lugar al pedido de Vélez y solo le impondrá una multa económica a Boca.

Finalmente Boca accedi&oacute; a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Finalmente Boca accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El club velezano había solicitado que el elenco de la Ribera fuera eliminado de la competición por la inclusión de seis extranjeros, cuando solo jugaron los cinco que permite el reglamento, pero finalmente quedará sin efecto y no habrá cambios en el fixture del torneo.

El tribunal reconoció que Boca cometió una infracción reglamentaria al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro, cuando superó el límite de cinco permitido. Sin embargo, el ente afista también dijo que esta falta fue administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible.

De esa manera el tribunal se rechazó el pedido de Vélez para darle el partido por ganado por 3 a 0 o clasificar a la siguiente fase y ratificó el resultado obtenido en el campo de juego y la clasificación de Boca a los cuartos de final, donde se medirá con Racing.

Como única sanción por el error en la confección de la planilla, se le impuso a Boca Juniors una multa económica equivalente al valor de mil entradas.

Boca se medirá con Racing en Rosario

Este domingo 27 de septiembre, desde las 17, Boca se medirá con Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.

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