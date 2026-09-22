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Habrá 8 títulos por año: así es la Recopa de Campeones, el nuevo torneo aprobado por Chiqui Tapia

Desde la temporada 2027, habrá un nuevo título en juego en el fútbol argentino. Se trata de la Recopa de campeones, la cual sumará una estrella

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Desde el 2027, habrá ocho títulos en juego en el fútbol argentino.

Desde el 2027, habrá ocho títulos en juego en el fútbol argentino.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, liderado por Claudio Tapia, aprobó la creación de la Recopa de Campeones. Este certamen entregará una estrella oficial y comenzará a disputarse a partir de la temporada 2027 bajo un formato de triangular.

Con esta incorporación, cada temporada ofrecerá ocho títulos oficiales. A la nueva competencia se suman el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, configurando un calendario emocionante y repleto de definiciones.

El campe&oacute;n de la Copa Argentina tendr&aacute; la posibilidad de jugar por un nuevo t&iacute;tulo.

El campeón de la Copa Argentina tendrá la posibilidad de jugar por un nuevo título.

Los detalles del nuevo torneo y las ocho estrellas de la temporada

La Recopa de Campeones enfrentará a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Para evitar la repetición de clubes en el triangular, la AFA definió un criterio de clasificación alternativo:

  • Si se repite el campeón de la Copa Argentina y la Supercopa Argentina: la plaza será para el subcampeón de la Supercopa Argentina.
  • Si el campeón de la Supercopa Internacional ya ganó alguno de los otros dos torneos: el cupo pasará al subcampeón de la Supercopa Internacional.
  • Si persiste la repetición de un equipo: el lugar restante lo ocupará el subcampeón de la Copa Argentina.

La Recopa de Campeones se desarrollará en estadios designados por la AFA a través de tres encuentros:

  • Partido 1: el campeón de la Supercopa Argentina vs. Campeón de la Supercopa Internacional
  • Partido 2: el campeón de la Copa Argentina vs. Perdedor del Partido 1
  • Partido 3: el campeón de la Copa Argentina vs. Ganador del Partido 1
AFA aprob&oacute; la creaci&oacute;n de un nuevo torneo.

AFA aprobó la creación de un nuevo torneo.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, la definición será mediante tiros desde el punto penal. La puntuación se distribuirá de la siguiente forma:

  • Victoria en 90 minutos: 3 puntos
  • Victoria por penales: 2 puntos
  • Derrota por penales: 1 punto

Si hay igualdad en puntos al finalizar los tres cotejos, el campeón se decidirá según los siguientes parámetros aplicados sobre los 90 minutos de juego:

  1. Mayor diferencia de gol
  2. Mayor cantidad de goles a favor
  3. Menor cantidad de goles en contra
  4. Fair Play: cada club inicia con 30 puntos. Se descontará 1 punto por tarjeta amarilla y 2 por expulsión a futbolistas. En el caso del cuerpo técnico o médico, la amonestación restará 1,5 puntos y la expulsión 3 puntos.

Los ocho títulos que se jugarán a partir de la temporada 2027

  1. Torneo Apertura
  2. Torneo Clausura
  3. Tabla Anual
  4. Copa Argentina
  5. Trofeo de Campeones (Campeón Torneo Apertura vs. Campeón Torneo Clausura)
  6. Supercopa Argentina: (Campeón Trofeo de Campeones vs. Campeón Copa Argentina)
  7. Supercopa Internacional: (Campeón Tabla Anual vs. Campeón Trofeo de Campeones)
  8. Recopa de Campeones: (Campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional)

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