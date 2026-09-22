Habrá 8 títulos por año: así es la Recopa de Campeones, el nuevo torneo aprobado por Chiqui Tapia

Con esta incorporación, cada temporada ofrecerá ocho títulos oficiales. A la nueva competencia se suman el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, configurando un calendario emocionante y repleto de definiciones.

El campeón de la Copa Argentina tendrá la posibilidad de jugar por un nuevo título.

Los detalles del nuevo torneo y las ocho estrellas de la temporada

La Recopa de Campeones enfrentará a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Para evitar la repetición de clubes en el triangular, la AFA definió un criterio de clasificación alternativo: