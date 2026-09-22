Sólo para socios de Independiente Rivadavia: cómo participar del sorteo de la muleta de Alfredo Berti

El nuevo sitio oficial de los azules anunció: "La noche contra Barracas Central nos dejó mucho más que tres puntos vitales. El equipo demostró mucha entrega para llevarse un triunfo clave y así consolidarse como punteros absolutos de la Tabla Anual. Sin embargo, en medio de la intensidad del encuentro, hubo algo que no resistió: la muleta de nuestro director técnico, Alfredo Berti".

PATADÓN DE INSÚA Y A BERTI SE LE ROMPIÓ LA MULETA



El defensor de Barracas lo cruzó a Bottari, que terminó llevándose puesto a su DT.



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"Para celebrar este gran presente institucional y deportivo, decidimos sortear esta pieza que ya es un símbolo de la pasión con la que se vive cada partido. ¡Sí, leíste bien socio leproso! ¡La muleta del Míster puede ser tuya!", agregó

Es importante aclarar que el ganador tiene que ser socio de Independiente Rivadavia con la cuota al día y si el sorteado no cumple la condición, se sorteará de nuevo, aunque todavía hay tiempo de hacerse socio o ponerse al día a través de Global Fan o del renovado sitio oficial de la Lepra.

Cómo participar por la muleta de Alfredo Berti