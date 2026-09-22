Sólo para socios de Independiente Rivadavia: cómo participar del sorteo de la muleta de Alfredo Berti

Independiente Rivadavia venció como visitante a Barracas Central, es líder de la tabla anual, y para festejarlo habrá un sorteo con un premio muy especial: la muleta que Alfredo Berti utilizó en los últimos encuentros.
Independiente Rivadavia venció como visitante a Barracas Central, es líder de la tabla anual, y para festejarlo habrá un sorteo con un premio muy especial: la muleta de Alfredo Berti
Independiente Rivadavia venció como visitante a Barracas Central, es líder de la tabla anual, y para festejarlo habrá un sorteo con un premio muy especial: la muleta que Alfredo Berti utilizó en los últimos encuentros.
El DT más ganador de la historia de la Lepra sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y la muleta se ha convertido en una especie de talismán para los hinchas.
"Esta noche, contra Barracas, la muleta de Alfredo Berti no aguantó. El equipo sí: ganamos y estamos punteros solos", indicaron las redes sociales del club del Parque General San Martín anunciando el sorteo.
El nuevo sitio oficial de los azules anunció: "La noche contra Barracas Central nos dejó mucho más que tres puntos vitales. El equipo demostró mucha entrega para llevarse un triunfo clave y así consolidarse como punteros absolutos de la Tabla Anual. Sin embargo, en medio de la intensidad del encuentro, hubo algo que no resistió: la muleta de nuestro director técnico, Alfredo Berti".
"Para celebrar este gran presente institucional y deportivo, decidimos sortear esta pieza que ya es un símbolo de la pasión con la que se vive cada partido. ¡Sí, leíste bien socio leproso! ¡La muleta del Míster puede ser tuya!", agregó
Es importante aclarar que el ganador tiene que ser socio de Independiente Rivadavia con la cuota al día y si el sorteado no cumple la condición, se sorteará de nuevo, aunque todavía hay tiempo de hacerse socio o ponerse al día a través de Global Fan o del renovado sitio oficial de la Lepra.