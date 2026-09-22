Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia puntero de la tabla anual: "Estamos orgullosos"

Además del rendimiento en una cancha difícil, Berti se refirió al presente del equipo en la tabla anual y al compromiso de los jugadores para afrontar el cierre de la temporada: “Estamos orgullosos de estar primeros en un torneo de 30 equipos.”

Alfredo Berti destacó la actitud de sus jugadores para afrontar la recta final de la temporada.

“Vamos a hacer lo imposible para estar en los primeros puestos hasta la última fecha.”, afirmó el entrenador antes de remarcar la paridad del fútbol argentino y explicar que la mayoría de los encuentros se resuelven por detalles.