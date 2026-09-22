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Torneo Clausura

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia puntero de la tabla anual: "Estamos orgullosos"

Alfredo Berti habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Barracas Central

Por UNO
Berti valoró la gran campaña de su equipo.

Berti valoró la gran campaña de su equipo.

Alfredo Berti habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Barracas Central, analizó el desarrollo del encuentro, destacó la respuesta del equipo y valoró la importancia de volver a sumar como visitante.

Además del rendimiento en una cancha difícil, Berti se refirió al presente del equipo en la tabla anual y al compromiso de los jugadores para afrontar el cierre de la temporada: “Estamos orgullosos de estar primeros en un torneo de 30 equipos.”

Alfredo Berti destacó la actitud de sus jugadores para afrontar la recta final de la temporada.

Alfredo Berti destacó la actitud de sus jugadores para afrontar la recta final de la temporada.

“Vamos a hacer lo imposible para estar en los primeros puestos hasta la última fecha.”, afirmó el entrenador antes de remarcar la paridad del fútbol argentino y explicar que la mayoría de los encuentros se resuelven por detalles.

Berti reveló que deberá utilizar una bota en su pierna derecha durante 3 o 4 semanas, pero continuará acompañando al plantel en la etapa decisiva de la temporada.

Textuales de Alfredo Berti tras ganarle a Barracas Central

  • “El equipo mostró carácter y determinación.”

  • "Fue un partido duro, es una cancha difícil y ellos tenían mucha gente en ataque, delanteros con altura”.

  • “Desde que ganamos la Copa Argentina, todos los partidos los jugamos como finales.”
  • “Necesitamos de todos porque somos un plantel de mucha humildad y sacrificio.”

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • 2/10 a las 21.30 vs. Gimnasia La Plata (L)
  • 11/10 vs. Rosario Central (V)
  • 18/10 vs. Tigre (L)
  • 25/10 vs. Argentinos Juniors (V)
  • 1/11 vs. Banfield (L)
  • 8/11 vs. Gimnasia y Esgrima (V)
  • 11/11 a las 18 vs. Estudiantes (en Córdoba)

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