Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia puntero de la tabla anual: "Estamos orgullosos"

Alfredo Berti habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Barracas Central, analizó el desarrollo del encuentro, destacó la respuesta del equipo y valoró la importancia de volver a sumar como visitante.
Alfredo Berti habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Barracas Central, analizó el desarrollo del encuentro, destacó la respuesta del equipo y valoró la importancia de volver a sumar como visitante.
Además del rendimiento en una cancha difícil, Berti se refirió al presente del equipo en la tabla anual y al compromiso de los jugadores para afrontar el cierre de la temporada: “Estamos orgullosos de estar primeros en un torneo de 30 equipos.”
“Vamos a hacer lo imposible para estar en los primeros puestos hasta la última fecha.”, afirmó el entrenador antes de remarcar la paridad del fútbol argentino y explicar que la mayoría de los encuentros se resuelven por detalles.
Berti reveló que deberá utilizar una bota en su pierna derecha durante 3 o 4 semanas, pero continuará acompañando al plantel en la etapa decisiva de la temporada.
"Fue un partido duro, es una cancha difícil y ellos tenían mucha gente en ataque, delanteros con altura”.