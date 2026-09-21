Un lujo para Lionel Messi: La Pulga presentó la camiseta que usará en su despedida de la Selección argentina

Es por ello que el astro rosarino realizó una publicación mostrando la casaca que usará ante Benín. En el modelo exhibido por el Diez se destaca el color celeste con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado.

"Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el astro rosarino en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y hubo muchos comentarios de sus seguidores en la previa a un encuentro muy especial.

Messi le dirá adiós a la Selección argentina.

Cuándo será la despedida de Messi de la Selección argentina

La despedida de Leo Messi del elenco nacional será en un cotejo ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Además La Pulga estará también el sábado 3 cuando la Albiceleste se mida con Burkina Faso, mientras que el miércoles 30 de septiembre el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.