Un lujo para Lionel Messi: La Pulga presentó la camiseta que usará en su despedida de la Selección argentina

El astro Lionel Andrés Messi estará vestido de gala. El delantero del Inter Miami dio a conocer este lunes en sus redes sociales la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección argentina. La Pulga publicó un emotivo video.
El astro Lionel Messi dio a conocer en sus redes sociales la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección argentina. La Pulga publicó un emotivo video
El astro Lionel Andrés Messi estará vestido de gala. El delantero del Inter Miami dio a conocer este lunes en sus redes sociales la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección argentina. La Pulga publicó un emotivo video.
En la fecha FIFA se disputarán tres partidos. Esta ventana de amistosos internacionales está llena de emotividad, teniendo en cuenta que será el momento donde el elenco nacional se reencontrará con la gente luego de la final perdida del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ante España y donde Messi le dirá adiós a la Albiceleste.
Además, el tercer partido de la ventana, que será ante el país africano, Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental, será una fecha que quedará en la memoria de todo los seguidores de La Pulga, como el día que Lionel Messi disputó sus últimos minutos vestido de celeste y blanco.
Es por ello que el astro rosarino realizó una publicación mostrando la casaca que usará ante Benín. En el modelo exhibido por el Diez se destaca el color celeste con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado.
"Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el astro rosarino en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y hubo muchos comentarios de sus seguidores en la previa a un encuentro muy especial.
La despedida de Leo Messi del elenco nacional será en un cotejo ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Además La Pulga estará también el sábado 3 cuando la Albiceleste se mida con Burkina Faso, mientras que el miércoles 30 de septiembre el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.