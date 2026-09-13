La historia del mendocino que le dio la bandera a Colapinto en el GP de España de Fórmula 1

"Les había dicho a mis compañeros que cuando pasara Colapinto sacaría la bandera. Yo tenía que cubrir dos puestos: uno era la salida de la segunda vuelta y el otro era el final de la cola de pez donde finalmente él paró. Manejó el coche como si llevara seda; lo paró en un segundo. Me vio y paró; me levantó la manito y le di la bander", añadió el banderillero

La hija de Gabriel Andrijciw le agradeció a Colapinto por el gesto

La menor de las hijas de Andrijciw, una gran fanática del piloto argentino, contó en las redes sociales que su padre era el hombre que le había entregado la bandera al piloto de 23 años. Junto con una foto que Andrijciw se había sacado el viernes, dijo: "Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primera F1 como comisario, sino que le recibiste la bandera".

"¡El ídolo que me dio la bandera! ¡Gracias, crack!”, respondió Franco a la publicación.