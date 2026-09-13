Inicio Ovación Fuera de Juego Colapinto
Se hizo viral

La historia del mendocino que le dio la bandera a Colapinto en el GP de España de Fórmula 1

Hay un mendocino que le dio la bandera argentina a Franco Colapinto en el GP de España de Fórmula 1. El gesto se volvió viral

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gabriel Andrijciw es el mendocino que le dio la bandera argentina a Colapinto.

Gabriel Andrijciw es el mendocino que le dio la bandera argentina a Colapinto.

Un mendocino le dio la bandera argentina al piloto Franco Colapinto este domingo en el GP de España y el gesto se volvió viral. Se trata de Humberto Gabriel Andrijciw, un mendocino que vive en España y se desempeñaba por primera vez como comisario de pista en la Fórmula 1.

Andrijciw le entregó una bandera argentina a Colapinto, que el corredor de Alpine (salió séptimo este domingo) recibió y desplegó desde el auto.

Este es el momento en el que el mendocino le da la bandera argentina a Colapinto.

Este es el momento en el que el mendocino le da la bandera argentina a Colapinto.

Una vez que la competencia culminó, Andrijciw, quien es voluntario en la Fórmula 1, se acercó al final de la curva conocida como La Monumental y le mostró con orgullo una bandera argentina cuando vio que se acercaba el auto de Colapinto. "Solo quería que (Franco) me levantara la manito; con eso me conformaba", le dijo el hombre al canal TN.

"Les había dicho a mis compañeros que cuando pasara Colapinto sacaría la bandera. Yo tenía que cubrir dos puestos: uno era la salida de la segunda vuelta y el otro era el final de la cola de pez donde finalmente él paró. Manejó el coche como si llevara seda; lo paró en un segundo. Me vio y paró; me levantó la manito y le di la bander", añadió el banderillero

La hija de Gabriel Andrijciw le agradeció a Colapinto por el gesto

La menor de las hijas de Andrijciw, una gran fanática del piloto argentino, contó en las redes sociales que su padre era el hombre que le había entregado la bandera al piloto de 23 años. Junto con una foto que Andrijciw se había sacado el viernes, dijo: "Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primera F1 como comisario, sino que le recibiste la bandera".

"¡El ídolo que me dio la bandera! ¡Gracias, crack!”, respondió Franco a la publicación.

Temas relacionados:

Más sobre Fuera de Juego

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas