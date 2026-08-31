Las sentidas palabras de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

Messi dijo en su carta que tomó la decisión de renunciar a la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y antes de la muerte de su padre, algo que finalmente le dio el impulso para alejarse del elenco nacional.

Antonela Roccuzzo, Leo Messi y sus hijos sonríen tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", dijo Anto Roccuzzo. En la publicación se lo puede ver a Leo Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.