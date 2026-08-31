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Una carta emotiva

Las sentidas palabras de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, escribió unas sentidas palabras tras la renuncia del astro a la Selección argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Antonela Roccuzzo está orgullosa de su esposa, Leo Messi.

Antonela Roccuzzo está orgullosa de su esposa, Leo Messi.

Antonela Roccuzzo escribió unas sentidas palabras para su esposo, Lionel Messi, quien renunció a la Selección argentina este lunes al publicar una emotiva carta. La mujer del astro se mostró orgullosa con la carrera de su marido y de todo lo que vivió en el elenco nacional.

Messi dijo en su carta que tomó la decisión de renunciar a la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y antes de la muerte de su padre, algo que finalmente le dio el impulso para alejarse del elenco nacional.

Antonela Roccuzzo, Leo Messi y sus hijos sonr&iacute;en tras la consagraci&oacute;n de la Selecci&oacute;n argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Antonela Roccuzzo, Leo Messi y sus hijos sonríen tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", dijo Anto Roccuzzo. En la publicación se lo puede ver a Leo Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo", añadió Roccuzzo.

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", cerró.

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