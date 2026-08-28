Kendry Páez salió a aclarar por el posteo que les cayó muy mal a los hinchas de River

Kendry Páez hizo una aclaración. El volante ecuatoriano hizo un descargo por el polémico posteo que se viralizó y que les cayó muy mal a los hinchas de River Plate. Además el jugador rescindió su contrato con el equipo millonario.
El volante ecuatoriano Kendry Páez salió a aclarar por el polémico posteo que se viralizó y que les cayó muy mal a los hinchas de River
Kendry Páez hizo una aclaración. El volante ecuatoriano hizo un descargo por el polémico posteo que se viralizó y que les cayó muy mal a los hinchas de River Plate. Además el jugador rescindió su contrato con el equipo millonario.
Minutos después de la dura caída de River por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental, se pudo ver en el Instagram oficial del volante colombiano una publicación polémica. En el posteo figuraba un emoji con una cara risueña e incrédula, con los dientes apretados. Esto les cayó muy mal a los seguidores del equipo de Núñez, que además se quedaron sin entrenador tras la renuncia del Chacho Coudet.
A pesar que en la captura del posteo se aprecia que es del perfil de él, Páez negó que haya publicado algo: "He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta".
"No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo”, añadió.
“Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo", cerró.
En el mediodía de este viernes finalmente se resolvió la salida de Kendry Páez de River, después de haber integrado el grupo de los borrados que entrenaba como apartado del plantel en el predio de Cantilo.
En las próximas horas, el mediocampista viajará a Inglaterra y se reincorporará al Chelsea.
River tiene a cuatro futbolistas apartados y sin resolver su salida, que son Fabricio Bustos, Matías Viña, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda. Galoppo, Bustos, Páez y Viña entrenaron por separado en el predio de Cantilo, mientras que Galarza Fonda nunca volvió al Millo.