Kendry Páez salió a aclarar por el posteo que les cayó muy mal a los hinchas de River

"No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo”, añadió.

“Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo", cerró.

Kendry Páez rescindió su contrato con River

En el mediodía de este viernes finalmente se resolvió la salida de Kendry Páez de River, después de haber integrado el grupo de los borrados que entrenaba como apartado del plantel en el predio de Cantilo.

En las próximas horas, el mediocampista viajará a Inglaterra y se reincorporará al Chelsea.

River tiene a cuatro futbolistas apartados y sin resolver su salida, que son Fabricio Bustos, Matías Viña, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda. Galoppo, Bustos, Páez y Viña entrenaron por separado en el predio de Cantilo, mientras que Galarza Fonda nunca volvió al Millo.