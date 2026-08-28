El desecho de cocina que es un tesoro para el jardín: llena de nutrientes las plantas y aleja a las plagas

Estos son los beneficios de las cáscaras de huevo para las plantas.

Cómo aprovechar las cáscaras de huevo en las plantas

Para preparar un polvo de cáscara de huevo, primero hay que lavarlas para eliminar restos orgánicos y dejarlas secar completamente. Luego se pueden triturar con un mortero o procesador hasta conseguir partículas muy finas.

Esta preparación puede mezclarse con el sustrato o colocarse en pequeñas cantidades sobre la superficie de la maceta. Con el tiempo, sus componentes se integrarán en la tierra. Por eso, resulta más adecuado considerarla un complemento y no el único abono para las plantas.

Las cáscaras de huevo son un tesoro para el jardín.

Otra alternativa es preparar agua de cáscara de huevo. Para ello, se pueden hervir las cáscaras limpias de varios huevos en agua durante unos minutos y, una vez que el líquido se enfríe, utilizarlo para regar.

También pueden utilizarse fragmentos triturados de las cáscaras de huevo alrededor de algunas plantas. Sus bordes irregulares pueden formar una barrera física que dificulte el desplazamiento de babosas y caracoles, aunque su eficacia puede disminuir cuando las cáscaras se humedecen o quedan cubiertas por tierra.

Además de aprovechar un residuo, reutilizar las cáscaras de huevo permite reducir desperdicios y sumar materia mineral al jardín. La clave está en utilizarlas correctamente, mantenerlas limpias y secas, y combinarlas con otros cuidados esenciales, como un riego adecuado, buena iluminación y un sustrato acorde a las necesidades de cada planta.