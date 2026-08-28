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El desecho de cocina que es un tesoro para el jardín: llena de nutrientes las plantas y aleja a las plagas

Este desecho que tirás casi todos los días a la basura es un tesoro nutricional para las plantas del jardín

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Con este desecho, tus plantas crecerán fuertes.

Con este desecho, tus plantas crecerán fuertes.

Muchas veces, algunos desechos que terminan en la basura pueden tener una segunda vida en el jardín. De hecho, existe uno capaz de potenciar el crecimiento de las plantas y, al mismo tiempo, alejar a las plagas que se alimentan de tallos, hojas y flores.

Cuál es el desecho de cocina que potencia el crecimiento de las plantas del jardín

Uno de los ejemplos más conocidos son las cáscaras de huevo, un desecho de cocina que puede aprovecharse como complemento para el sustrato y para crear una barrera física alrededor de determinadas plantas.

La mayor parte de la cáscara está formada por carbonato de calcio. Además, contiene pequeñas cantidades de otros minerales, por lo que, al descomponerse, aporta nutrientes al suelo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso no es inmediato: las cáscaras no funcionan como un fertilizante de acción rápida.

Estos son los beneficios de las c&aacute;scaras de huevo para las plantas.

Estos son los beneficios de las cáscaras de huevo para las plantas.

Cómo aprovechar las cáscaras de huevo en las plantas

Para preparar un polvo de cáscara de huevo, primero hay que lavarlas para eliminar restos orgánicos y dejarlas secar completamente. Luego se pueden triturar con un mortero o procesador hasta conseguir partículas muy finas.

Esta preparación puede mezclarse con el sustrato o colocarse en pequeñas cantidades sobre la superficie de la maceta. Con el tiempo, sus componentes se integrarán en la tierra. Por eso, resulta más adecuado considerarla un complemento y no el único abono para las plantas.

Las c&aacute;scaras de huevo son un tesoro para el jard&iacute;n.

Las cáscaras de huevo son un tesoro para el jardín.

Otra alternativa es preparar agua de cáscara de huevo. Para ello, se pueden hervir las cáscaras limpias de varios huevos en agua durante unos minutos y, una vez que el líquido se enfríe, utilizarlo para regar.

También pueden utilizarse fragmentos triturados de las cáscaras de huevo alrededor de algunas plantas. Sus bordes irregulares pueden formar una barrera física que dificulte el desplazamiento de babosas y caracoles, aunque su eficacia puede disminuir cuando las cáscaras se humedecen o quedan cubiertas por tierra.

Además de aprovechar un residuo, reutilizar las cáscaras de huevo permite reducir desperdicios y sumar materia mineral al jardín. La clave está en utilizarlas correctamente, mantenerlas limpias y secas, y combinarlas con otros cuidados esenciales, como un riego adecuado, buena iluminación y un sustrato acorde a las necesidades de cada planta.

En pocas palabras

  • Cáscaras de huevo: Desecho de cocina que potencia el crecimiento de las plantas y aleja plagas.
  • Nutrientes: Compuestas principalmente por carbonato de calcio, aportan minerales al suelo al descomponerse.
  • Usos: Se pueden triturar para mezclar con el sustrato o usar en forma líquida tras hervirlas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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