El árbol que crece en maceta y que embellece el jardín con sus flores

A pesar de ello, este árbol puede crecer en maceta y adaptar su tamaño, solamente hay que tener cuidado de que la maceta posea orificios de drenaje para que este pueda tomar agua y respirar de una manera eficiente.

Sin embargo, esta capacidad de adaptación no es lo único que gusta de este árbol a los jardineros, sino su capaz de florecer casi todo el año. Sus flores suelen aparecer sobre el final del invierno y el principio de la primavera. Van desde el blanco puro o el rosa delicado hasta el rojo intenso o incluso combina colores, lo que hace que resalten aún más en cada jardín.

Cómo cuidar este árbol en una maceta

Para que la camelia japonica crezca y prospere en maceta, es vital seguir una serie de recomendaciones:

Sustrato ácido: este es el punto más crítico. La camelia requiere un suelo con pH bajo (ácido). Se recomienda usar mezclas específicas para azaleas o camelias, ricas en materia orgánica.

Ubicación: prefiere la media sombra. Un exceso de sol directo puede quemar sus hojas, mientras que una sombra total reducirá la cantidad de flores. Lo ideal es un sitio protegido del viento fuerte.

Las flores de la Camellia japónica pueden ser blancas, rosas, rojas o matizadas, con formas simples o dobles. En este sentido es muy importante también su:

Riego y drenaje: necesita humedad constante pero nunca encharcamiento. Es fundamental que la maceta tenga buenos orificios de salida para evitar que las raíces se pudran. Es preferible regar con agua de lluvia o filtrada, ya que el exceso de cal en el agua corriente afecta su salud.

Abonado: se debe fertilizar durante la etapa de crecimiento, después de la floración, utilizando productos específicos para plantas acidófilas.

Con los cuidados adecuados, este árbol se convierte en el protagonista indiscutido de cualquier espacio exterior pequeño y en la envidia y amor de cualquier jardinero.