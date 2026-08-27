El otro jugador de Boca que pasará por el quirófano y será baja hasta 2027

Esta serie de bajas obligó a Boca a moverse rápido en el mercado de pases para incorporar a Enner Valencia. El ecuatoriano aún transita su proceso de adaptación y todavía no fue titular bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

Actualmente, Miguel Merentiel se consolida como el nueve titular del equipo, con Milton Giménez como principal opción de recambio. Asimismo, Leonel Flores y Sebastián Villa, futbolistas polivalentes en ofensiva, aparecen como alternativas para ocupar esa posición de manera ocasional.

Las estadísticas de Bareiro en Boca

Adam Bareiro aterrizó en las filas del Xeneize en febrero de la actual temporada 2026. Desde su llegada generó controversia debido a su pasado reciente como futbolista de River, el rival de toda la vida.

El delantero paraguayo, que estuvo cerca de ser convocado por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026 (las lesiones lo bajaron de la carrera por la citación) vio acción en 14 partidos oficiales. En ellos convirtió 6 goles y brindó 1 asistencia.