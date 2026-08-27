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El otro jugador de Boca que pasará por el quirófano y será baja hasta 2027

Luego de la dolorosa lesión de Tomás Aranda, se conoció que otro futbolsita de Boca pasará por el quirófano y se perderá lo que resta de la temporada

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El Vasco Arruabarrena no podrá contar con el futbolista en lo que resta de la temporada.

El Vasco Arruabarrena no podrá contar con el futbolista en lo que resta de la temporada.

Las malas noticias no cesan en la enfermería de Boca. Horas después de la operación de Tomás Aranda por la rotura de peroné, se confirmó que Adam Bareiro también pasará por el quirófano. Al igual que el 10, el delantero paraguayo estará fuera de las canchas durante lo que resta de la temporada 2026.

El atacante padece una hernia de disco lumbar desde la pretemporada. Pese a responder bien a un bloqueo lumbar y exigirse en los entrenamientos, el dolor en la zona reapareció fuertemente esta semana. Al no obtener los resultados esperados con el tratamiento, el cuerpo técnico y el jugador decidieron que el mejor camino es el de la cirugía.

De las complicaciones al recambio en el ataque xeneize

La situación de Bareiro viene siendo compleja desde hace meses. Tras sufrir un doble desgarro frente a Huracán, el cual le impidió disputar la Copa del Mundo, sumado a la complicación lumbar, el paraguayo no suma minutos desde mayo. Con esta nueva intervención quirúrgica, el delantero podría acumular hasta ocho meses de baja en total.

Esta serie de bajas obligó a Boca a moverse rápido en el mercado de pases para incorporar a Enner Valencia. El ecuatoriano aún transita su proceso de adaptación y todavía no fue titular bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

Actualmente, Miguel Merentiel se consolida como el nueve titular del equipo, con Milton Giménez como principal opción de recambio. Asimismo, Leonel Flores y Sebastián Villa, futbolistas polivalentes en ofensiva, aparecen como alternativas para ocupar esa posición de manera ocasional.

Las estadísticas de Bareiro en Boca

Adam Bareiro aterrizó en las filas del Xeneize en febrero de la actual temporada 2026. Desde su llegada generó controversia debido a su pasado reciente como futbolista de River, el rival de toda la vida.

El delantero paraguayo, que estuvo cerca de ser convocado por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026 (las lesiones lo bajaron de la carrera por la citación) vio acción en 14 partidos oficiales. En ellos convirtió 6 goles y brindó 1 asistencia.

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