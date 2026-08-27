River Plate oficializó la salida de Eduardo Coudet y anunciaron a su sucesor

Luego el dirigente sumó: "De esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal, creemos que la manera correcta, institucional, respetuosa y agradecida de hacer esta salida era con esta presentación, dando la cara acá, (con) las mismas personas que nos encontramos en este mismo estrado al momento de anunciarlo como entrenador".

Di Carlo rescató la figura de Coudet al decir: "Creemos que el profesionalismo, la capacidad, el compromiso, la seriedad, la metodología, la disciplina de trabajo del Chacho, y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre".

Luego, dirigiéndose al saliente DT, el presidente expresó: "Estamos acá agradeciendo en nombre del club por este recorrido, y esta situación ya incómoda que te tocó administrar este tiempo, Chacho".

En relación a la prensa presente, Di carlo aclaró: "De nuestro lado, (queremos) comunicar simplemente -y espero sepan entender la cuestión de preguntas no preguntas- porque es dar a conocer nada más una decisión que hemos tomado de común acuerdo a partir de la voluntad de Chacho, y con el acuerdo con Enzo (Francescoli) de esta salida. Creemos que es la manera correcta, respetuosa y agradecida para con alguien que tiene mucho que ver con este club".

Leonardo Ponzio reemplazará a Eduardo Coudet como entrenador de River en lo que resta del torneo.

Leo Ponzio será el DT reemplazante de Eduardo Coudet

Antes de cederle el micrófono a Coudet, Di Carlo hizo el anuncio sobre el reemplazo en la conducción técnica: "También quería agregar que el entrenador interino del club será Leo Ponzio, que estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo".

La palabra del Chacho Coudet

Con mucha tranquilidad, cuando le llegó el turno de hablar a Coudet, éste señaló: "Bueno, un poco lo que decía el presidente en cuanto al balance rápido y no tan puntual desde lo deportivo: tuvimos un arranque, creo, a nivel deportivo, personal, bueno. Poder jugar una final, poder ser primero en un grupo de clasificación de Copa y después, esta segunda mitad, donde realmente no hemos arrancado bien".

"Hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso, en River, es muchas veces insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro que acá, en este club, hay que ganar y jugar bien", continuó el Chacho.

Rescatando que se había logrado una mejoría en el juego de sus dirigidos, el saliente entrenador apuntó: "No se nos da, ya lo vienen viendo ustedes los últimos partidos. No es solo echarle culpa, ni a la desgracia, ni a la mala suerte . Pero vienen sucediendo muchas cosas, inclusive ayer (por el partido ante Independiente Santa Fe) donde es un partido para golear tranquilamente, y terminamos sin la clasificación en la Copa. Me parece que eso ya fue un punto de inflexión, un punto determinante".

Finalmente Eduardo Coudet se despidió: "Simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol, y a veces las cosas salen así,. Así que bueno, (queda) desear lo mejor y darle un punto final a esto, muchas gracias".