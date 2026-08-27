Cumpliendo con oficializar lo que era un secreto a voces, este jueves por la tarde River Plate hizo oficial la desvinculación del club con el Chacho Coudet como entrenador del plantel profesional. El anuncio lo hizo el presidente Millonario, Stefano Di Carlo, quien también reveló quién reemplazará al DT saliente.
River Plate oficializó la salida de Eduardo Coudet y anunciaron a su sucesor
En una escueta conferencia de prensa, el presidente de River Plate anunció la salida del DT Eduardo Coudet y a los reemplazantes. La despedida del Chacho
La situación de Eduardo Coudet se hizo insostenible tras la dolorosa derrota de este miércoles por la noche frente a Independiente Santa Fe, y que significó la eliminación de River de la Copa Sudamericana en octavos de final y la salida del DT, que será reemplazado por Leonardo Ponzio.
El anuncio oficial de la salida de Eduardo Coudet de River
Iniciando la conferencia de prensa, tras presentar a quienes lo acompañaban en la mesa (Coudet y Enzo Francescoli), Di Carlo dijo sobre el entrenador saliente: "En una conversación privada, (expresó) su voluntad, que es de dar un paso al costado. Nosotros, todo este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación, y hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que al Chacho le ha tocado ser entrenador del club".
Luego el dirigente sumó: "De esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal, creemos que la manera correcta, institucional, respetuosa y agradecida de hacer esta salida era con esta presentación, dando la cara acá, (con) las mismas personas que nos encontramos en este mismo estrado al momento de anunciarlo como entrenador".
Di Carlo rescató la figura de Coudet al decir: "Creemos que el profesionalismo, la capacidad, el compromiso, la seriedad, la metodología, la disciplina de trabajo del Chacho, y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre".
Luego, dirigiéndose al saliente DT, el presidente expresó: "Estamos acá agradeciendo en nombre del club por este recorrido, y esta situación ya incómoda que te tocó administrar este tiempo, Chacho".
En relación a la prensa presente, Di carlo aclaró: "De nuestro lado, (queremos) comunicar simplemente -y espero sepan entender la cuestión de preguntas no preguntas- porque es dar a conocer nada más una decisión que hemos tomado de común acuerdo a partir de la voluntad de Chacho, y con el acuerdo con Enzo (Francescoli) de esta salida. Creemos que es la manera correcta, respetuosa y agradecida para con alguien que tiene mucho que ver con este club".
Leo Ponzio será el DT reemplazante de Eduardo Coudet
Antes de cederle el micrófono a Coudet, Di Carlo hizo el anuncio sobre el reemplazo en la conducción técnica: "También quería agregar que el entrenador interino del club será Leo Ponzio, que estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo".
La palabra del Chacho Coudet
Con mucha tranquilidad, cuando le llegó el turno de hablar a Coudet, éste señaló: "Bueno, un poco lo que decía el presidente en cuanto al balance rápido y no tan puntual desde lo deportivo: tuvimos un arranque, creo, a nivel deportivo, personal, bueno. Poder jugar una final, poder ser primero en un grupo de clasificación de Copa y después, esta segunda mitad, donde realmente no hemos arrancado bien".
"Hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso, en River, es muchas veces insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro que acá, en este club, hay que ganar y jugar bien", continuó el Chacho.
Rescatando que se había logrado una mejoría en el juego de sus dirigidos, el saliente entrenador apuntó: "No se nos da, ya lo vienen viendo ustedes los últimos partidos. No es solo echarle culpa, ni a la desgracia, ni a la mala suerte . Pero vienen sucediendo muchas cosas, inclusive ayer (por el partido ante Independiente Santa Fe) donde es un partido para golear tranquilamente, y terminamos sin la clasificación en la Copa. Me parece que eso ya fue un punto de inflexión, un punto determinante".
Finalmente Eduardo Coudet se despidió: "Simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol, y a veces las cosas salen así,. Así que bueno, (queda) desear lo mejor y darle un punto final a esto, muchas gracias".
En pocas palabras
- River Plate oficializó la salida de Eduardo Coudet tras la eliminación de la Copa Sudamericana.
- Eduardo Coudet presentó su renuncia en una conferencia de prensa y agradeció al club.
- Leonardo Ponzio asumirá como director técnico interino del equipo.