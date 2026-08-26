River perdió por penales contra Independiente Santa Fe y quedó fuera de la Copa Sudamericana

Cuando todo pintaba para que Santiago Beltrán fuera el salvador de River atajando tres penales, en el 11° turno de disparos le llegó el momento a los arqueros, y el pibe del Millonario mandó la pelota por encima del travesaño, dejando toda la gloria para el "1" colombiano que no falló y le dio el triunfo a los de Bogotá.

En la tanda inicial de 5 penales, Beltrán le había atajado a Olivera, y el último tiro quedó para que Rafael Santos Borré anotara y River ganara. Pero el colombiano estrelló su tiro en el poste, y luego el uruguayo Fagúndez igualó la serie para irse a los disparos individuales, donde, en dos oportunidades Beltrán salvó a River luego de que Martínez Quarta tirara alto y Facundo González fuera tapado por Asprilla.

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final con Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay.

El partido

Desde el inicio River tomó el control del juego y la pelota, además de llevar peligro sobre el arco colombiano. Ángel Correa, adelantado, y Sebastián Driussi -remate desviado- llevaron peligro antes de los 10 minutos iniciales.

La principal arma del ataque de los dirigidos por Eduardo Coudet fue las subidas de Acuña por la banda izquierda. Pasada la pausa de hidratación, A los 21' Thiago Almada cabeceó un centro que se fue apenas desviado.

Pese al dominio local, a los 24' se animó el once visitante, y Hugo Rodallega tuvo un remate franco, que se fue alto.

Poco a poco el equipo dueño de casa fue perdiendo precisión para penetrar la cerrada defensa colombiana y comenzaron a bajar los murmullos desde las gradas del Monumental.

En tiempo de descuento (90 +1') Almada dio una muestra de rebeldía, inició una gran maniobra individual y se mandó a pura gambeta al área. Cedió a Acuña, y el centro le llegó a Correa, que muy marcado remató encimado por el arquero Asprilla, y el rebote no pudo ser capitalizado por otro atacante de River.

El complemento

Reiniciado el juego, pocas cosas cambiaron en la impronta ofensiva de River y la defensa de Independiente Santa Fe. El cambió fue que los locales usaron más la banda derecha y las subidas de Cachete Montiel, y el peligro comenzó a rondar el arco colombiano.

A los 51' el Millonario tuvo premio, y Driussi se transformó en héroe. Buen ataque que permitió el desborde de Montiel, que vio una carga masiva de compañeros al área, y decidió ceder pasado, al segundo palo, donde llegó con mucho esfuerzo y estirándose Sebastián Driussi, que la punteó a la pelota y la mando al fondo de la red. Gol merecido de un River que puso garra.

Desde el banco Coudet renovó a su equipo, y así se ganó el velocidad y cantidad de situaciones de gol, aunque este factor se mostró esquivo. A los 63' llegó la más clara llegó de pelota parada. Un córner desde la derecha fue ejecutado con precisión quirúrgica a la esquina izquierda del área, y allí de volea, Acuña metió un bombazo que apenas pudo manotear el arquero visitante.

El gol colombiano. La desesperación de Independiente Santa Fe lo llevó a arriesgar, y en un ataque profundo, una mano dentro del área permitió que de penal igualaran el encuentro. Franco Fagúndez remató fuerte a la derecha de Beltran, que no llegó y vio vulnerada su valla.

Despedida con silbidos para Eduardo Coudet

Tras el final del encuentro una silbatina acompañó la salida del DT Chacho Coudet, que se retiró rápido del campo de juego evitando dar declaraciones a la TV. Si el rendimiento previo de su equipo antes de este duelo era cuestionado, la eliminación de la Copa Sudamericana dejó mal parado al entrenador, que tiene un futuro incierto en Núñez.